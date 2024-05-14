Очереди в ТЦК сократятся: в Украине заработает долгожданная новация

Все же отдельной категории военнообязанных придется проходить повторную процедуру в ВВК.

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Кому надо пройти ВВК? Читайте на Главреде / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

Военнообязанным, чтобы обновить учетные данные, не придется стоять в очередях в ТЦК. С 18 мая, обещают представители власти, заработает э-кабинет, где это действие можно будет пройти без физического присутствия в центрах комплектования.

Как рассказал в интервью NV нардеп, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, электронный кабинет заработает с момента вступления в силу закона о мобилизации.

"Электронный кабинет, как нас уверяла заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на последнем заседании комитета, заработает как раз со дня вступления в силу закона, то есть с 18 мая. И тогда каждый сможет дистанционно обновить свои персональные военно-учетные данные", - сказал Вениславский.

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Однако существует исключение - ВВК для "ограниченно пригодных" или граждан, которые давно ее не проходили.

"А этот термин ("ограниченно пригодные", - Главред), я хочу напомнить, мы отменили, и есть сейчас либо пригодные, либо непригодные. Таким гражданам необходимо будет явиться физически в ТЦК", - напомнил депутат.

Для повторного прохождения ВВК дают время до февраля 2025 года.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Закон о мобилизации - главное

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

Кроме того, будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

В субботу, 4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Отныне отменяется статус "ограниченно пригодный", зато мужчин поделят на "пригодных" и "непригодных".

Между тем в МИД Украины ввели ограничения на получение загранпаспортов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет.

Военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика: Главред

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