Ситуация в Волчанске критическая: в МВА рассказали об уличных боях, город разрушен

В Волчанской МВА сообщили о критической ситуации в городе в результате непрерывных российских обстрелов, на околицах города продолжаются уличные бои.

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Ситуация в Волчанске катастрофическая - бои идут на окраинах города / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, deeptatemap, скриншот из видео Sky news

Российские оккупанты продолжают наносить мощные удары по городу Волчанск Харьковской области. В результате вражеских атак город почти разрушен, оккупанты пытаются завязать уличные бои на окраинах населенного пункта. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили.

"Ситуация на сегодня такая же тяжелая и критическая, как вчера и позавчера. Потому что враг постоянно обстреливает город. Город почти разрушен. ВСУ защищают наш город, он полностью под контролем, но есть небольшие группы, которые пытаются зайти на окраины города. Поэтому там идет стрелковый бой", - отметил чиновник.

Гамбарашвили отметил, что боестолкновения в окрестностях города почти не прекращаются. Кроме того, враг непрерывно атакует город с применением различных типов вооружения, что привело к катастрофической ситуации в Волчанске.

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"Поэтому ситуация крайне тяжелая. Относительно жителей города, мы проводим эвакуацию населения. Большинство людей самостоятельно выехали на своем автотранспорте. Сейчас мы занимаемся тем населением, которое не имеет возможности самостоятельно выехать", - подчеркнул глава Волчанской ГОА.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска пытаясь продвинуться на Харьковщине, усилили обстрелы города Волчанск, который находится у границы с Российской Федерацией. Они превращают Волчанск в Бахмут, разрушая все на своем пути. Об этом заявил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Российские войска, вероятно, в ближайшие дни увеличат интенсивность боевых действий на границе Сумской и Черниговской областей, считает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко отметил, что враг подготовил около 50 тысяч военных для масштабного наступления на Харьковщине.

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