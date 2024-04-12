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РФ прорывается на 3 направлениях: эксперт сказал, почему наступление готовят на лето

Руслана Заклинская
12 апреля 2024, 22:53
Российские оккупанты всеми силами пытаются прорвать фронт, чтобы потом перебросить резервы и добиваться новых успехов, отметил Михаил Самусь.
РФ прорывается на 3 направлениях: эксперт сказал, почему наступление готовят на лето
Оккупанты всеми силами пытаются прорвать фронт / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские войска проводят наступление еще с октября прошлого года, начинали его с операции по оккупации Авдеевки. РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Самусь в эфире "1+1".

"Они Авдеевку уничтожили, Авдеевку заняли и продолжили "на кураже" свое наступление, пользуясь окном возможностей, которые они сейчас испытывают из-за отсутствия американской помощи", - сказал Самусь.

По его словам, оккупанты всеми силами пытаются прорвать фронт. Часов Яр, Лиманское и Угледарское направления сейчас являются основными для россиян. После захвата Часового Яра враг продолжал бы наступление на Краматорск и Славянск.

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Самусь утверждает, что российское наступление может начаться в мае-июне. К тому времени РФ набирает резервы из контрактников, чтобы потом их перебросить на фронт.

"Они сейчас активно набирают контрактников, за подпись - где-то 1 миллион рублей. Таким образом россияне пытаются избежать той самой классической мобилизации, набрать 100-200 тысяч контрактников и подготовить их на тот момент, когда, например, будет прорван фронт на этих трех направлениях - вбросить этот резерв и выйти на стратегическое пространство и добиваться уже других успехов", - пояснил эксперт.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты не имеют возможностей для масштабного наступления в Украине этим летом. По его словам, то, что происходит сейчас на фронте, является максимумом их усилий.

Также полковник Ээро Ребо отметил, что ВСУ сейчас находятся в обороне, на фронте ощущается нехватка боеприпасов и усталость воинов. В то же время российские оккупанты имеют тактическую инициативу, которую не смогли развить в прорыв или достичь значительных успехов.

Кроме этого, аналитики Института изучения войны рассказали, что российские войска продвинулись возле украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области и на островах в реке Днепр. Геолокационные кадры показывают продвижение РФ в Крынках и на острове Большой Потемкин.

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