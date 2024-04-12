Инициатива за РФ, ВСУ устают: полковник Эстонии назвал главную проблему Украины

Российские оккупанты имеют тактическую инициативу, которую не смогли развить в прорыв или достичь значительных успехов, отметил полковник Ээро Ребо.

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Россия продолжает вести активные боевые действия, несмотря на большие потери / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Несмотря на значительные потери, Россия продолжает вести активные боевые действия. В то же время украинские военные сталкиваются с нехваткой боеприпасов и устают. Об этом заявил глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо, пишет ERR.

По его словам, постоянные тяжелые бои происходят преимущественно на Донецком и Луганском направлениях. Полковник отметил, что российские оккупанты пытаются продвинуться и осуществляют атаки бронетанковыми подразделениями, пользуясь улучшением погодных условий.

"Несмотря на потери, РФ не потеряла темп наступления и сохраняет значительную инициативу", - сказал Ребо.

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Эстонский поковник отметил, что проблема Украины в том, что от Запада не поступили ожидаемые поставки боеприпасов, а солдаты устают все больше.

"Однако пока нет никаких признаков того, что в Украине происходит незапланированный отвод войск или отказ отдельных подразделений идти в бой", - отметил он.

Ситуация на фронте - анализ полковника

Ребо также проанализировал ситуацию на фронте. На Луганском направлении российские оккупанты продвинулись на участке между Кременной и Лиманом. В течение года там РФ потеряла сотню единиц бронетехники, в том числе танки.

По словам полковника, на Донецком направлении Россия сосредотачивается на захвате Часого Яра. Оккупанты пытаются окружить город или продвинуться к его окрестностям. Однако украинские защитники хорошо защищены внутри населенного пункта.

Также Ребо отметил, что на юге бои идут вблизи Авдеевки и Марьинки, там россияне продвинулись к поселку Первомайск. Эстонский полковник рассказал, что на Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ удерживают плацдармы, которые постоянно обстреливают оккупанты.

"На этом направлении неспокойно - постоянно происходят различные столкновения", - добавил он.

Полковник подытожил, что Вооруженные силы Украины находятся в обороне, а российские оккупанты имеют тактическую инициативу, которую не смогли развить в прорыв или достичь значительных успехов.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, оккупанты на Авдеевском направлении изменили тактику, теперь они используют смешанные штурмы. Россияне пытаются комбинировать атаки с использованием бронетехники и пехоты.

Также аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска продвинулись возле украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области и на островах в реке Днепр. Геолокационные кадры, опубликованные 11 апреля, показывают их продвижение в Крынках и на острове Большой Потемкин.

Кроме этого, подразделения ВСУ, выполнявшие боевые задачи на фронте с начала полномасштабного российского вторжения, отправят на отдых в рамках ротации. Также проводится усиление бригад, продолжающих боевые задачи.

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