Россияне прорвались в Крынках: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска недавно продвинулись вблизи украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области и на островах в реке Днепр.

Геолокационные кадры на которые ссылаются аналитики ISW, опубликованные 11 апреля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в Крынках. Кроме того, российские войска недавно начали действовать в южной части острова Большой Потемкин.

11 апреля российские источники заявили, что российские войска отбили украинские диверсионно-разведывательные группы, которые пытались высадиться на восточном берегу Херсонской области и на буровой платформе в Черном море. В ФСБ заявили, что сотрудники не допустили высадку украинской диверсионно-разведывательной группы на буровую платформу в районе Штормового газового месторождения в Черном море.

В последнее время активизировались бои у берегов Днепра на юге Украины, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

"Украина предоставила больший приоритет операциям в этом секторе, строя небольшие плацдармы на восточном берегу, который она контролировала с лета. Россия, вероятно, была наготове относительно возможных атак через реку, с тех пор как она отвела свои силы с западного берега 12 месяцев назад", - говорится в сообщении разведчиков.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.