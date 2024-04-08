В Сети "засветили" русского офицера, приказавшего стрелять в украинских пленных в Крынках

Украинских военнопленных в Крынках на левобережье Херсонщины, вероятно, расстреляли оккупанты из 328-го полка 104-й дивизии армии РФ.

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Приказ открыть огонь по пленным мог отдать офицер Сергей Иштуганов / коллаж Главред, фото Evocation и ua.depositphotos.com

Украинских военнопленных в населенном пункте Крынки на Херсонщине, вероятно, расстреляли оккупанты из 328-го полка 104-й дивизии армии страны-агрессора РФ. А приказ открыть огонь мог отдать командир Сергей Иштуганов, сообщается на специализированном портале Evocation.

Это подразделение было сформировано осенью 2023 года для участия в войне против Украины, а на Херсонском направлении она находится с ноября этого же года.

В материале утверждается, что оккупанты данного подразделения неоднократно попадали в громкие скандалы. Речь идет о вымогательствах, ограблениях и убийствах мирных жителей на временно оккупированной части Херсонской области. Кроме того, отмечается, что командиры жестоко относятся к личному составу, а также были зафиксированы факты издевательств, пыток и внесудебных расправ.

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Офицер Иштуганов родом из российской глубинки ‒ Республики Марий Эл. Сразу после окончания Военной академии Генштаба ВС страны-агрессора РФ стал заместителем командира 31-й десантно-штурмовой бригады в городе Ульяновске.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину именно данное подразделение "отличилось" огромными потерями во время высадки в Гостомеле на Киевщине, а также в боях Донецкой области. Позже его без особой огласки расформировали.

Что известно о пленных и пропавших без вести Ранее прошел 51-й обмен пленными, благодаря которому на родную украинскую землю вернулись 100 защитников. Только с 2022 года около 28 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Удалось освободить только 147 граждан, находившихся в незаконном содержании, рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Бои на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, на левом берегу Днепра российские оккупационные войска дважды пытались атаковать позиции украинских защитников. Однако эти попытки были неуспешными, сообщают Силы обороны юга Украины.

В ночь на 13 марта российские оккупанты попытались высадить десант в районе Антоновского моста на правом берегу Днепра. Однако эта вражеская операция провалилась из-за интенсивного артиллерийского обстрела со стороны украинских защитников. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она также отметила, что защитные сооружения на правом берегу Днепра в Херсонской области так хорошо организованы, что российские войска даже не имеют возможности приблизиться к ним.

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