У оккупантов крупные потери: ВСУ отбросили российских штурмовиков на юге

Враг совершил две попытки штурмов на левобережье Днепра и четыре - в районах Работино.

https://glavred.info/ukraine/u-okkupantov-krupnye-poteri-vsu-otbrosili-rossiyskih-shturmovikov-na-yuge-10550771.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают атаки врага / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

На левом берегу Днепра в Херсонской области российские оккупационные войска за сутки дважды пытали штурмовать позиции украинских защитников.

Попытки врага не были удачными, сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

"За минувшие сутки совершил две попытки штурмов на левобережье Днепра и четыре - в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области", - говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается, что вражеские подразделения, понеся существенные безвозвратные и санитарные потери, отступили на свои позиции. При этом украинские бойцы продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций.

Оккупанты также проводят аэроразведку, применяют большое количество ударных дронов разных типов и давят артиллерийскими обстрелами.

/ фото: Главред

Что известно о селе Работино? Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.

Бои за плацдарм на Левобережье

Ранее сообщалось, что ВСУ не могут перебросить бронированную технику на левый берег Днепра Херсонской области, говорили в ОВА Херсонщины. Ситуация тяжелая, однако украинские воины продолжают удерживать плацдарм.

Напомним, в ВСУ раскрыли планы по левобережью Херсонской области - председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что войска будут расширять плацдарм. Оккупанты уже сталкиваются с проблемами.

В небе над Херсонщиной после пуска ракеты по Украине исчез Су-34 российских оккупантов. Инцидент произошел 23 февраля. Сообщалось, что вражеский военный самолет мог рухнуть.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.