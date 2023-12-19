ВСУ не могут перебросить бронированную технику: в Херсонской ОВА раскрыли проблемы

Украинские защитники продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра.

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Ситуация на Херсонском направлении / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

Глава прессофиса Херсонской ОВА Александр Толоконников заявил, что ВСУ сейчас не имеют возможности перебросить свою бронированную технику на левый берег Днепра в Херсонской области.

Украинские защитники продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра, несмотря на тяжелые условия. Благодаря этому, в частности, уменьшилось количество обстрелов Херсона.

"Ребята берут на себя удар и снаряды, которые могли бы лететь на больницы, детские сады на правобережной части. Украинские защитники берут на себя этот огонь. На такую самоотверженную работу не каждый способен", - сказал Толоконников для Эспрессо. видео дня

По его словам, на левом берегу Днепра продолжаются очень тяжелые бои.

"Сейчас мы не имеем возможности большими силами поддерживать защитников, а именно бронированной техникой. Потому что нет возможности перебросить ее на тот берег. Россияне продолжают применять авиацию, но силы обороны продолжают делать все, чтобы удерживать плацдарм и продвигаться дальше", - добавил он.

Ситуация на Херсонском направлении

Напомним, что войска РФ потеснили ВСУ на Левобережье Херсонщины. Украинские воины ведут с российскими оккупантами бои в населенном пункте Крынки на Херсонщине, считают аналитики американского Института изучения войны.

Згурец рассказал, почему плацдарм на Херсонщине является очень перспективным для ВСУ. Активность и влияние подразделений ВСУ на левом берегу Херсонщины заставляют противника удерживать значительную военную группировку.

Гуменюк заинтриговала, как ВСУ будут освобождать оккупированную Херсонщину. Ситуация на временно оккупированном левом берегу Херсонской области является сложной, поскольку российские войска там превышают по численности украинские.

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