Войска РФ потеснили ВСУ на левобережье Херсонщины – ISW

Украинские воины ведут с российскими оккупантами бои в населенном пункте Крынки Херсонской области, считают аналитики американского Института изучения войны.

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Оккупанты потеснили ВСУ на левобережье Херсонщины, но войска Украины могли высадиться на других участках - ISW / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 115-я ОБрТрО (иллюстративное фото)

Бойцы сил обороны Украины ведут с оккупационными войсками агрессора России бои в Крынках Херсонской области на левом берегу Днепра. Захватчики якобы оттеснили украинские войска с неопределенных позиций возле поселка, однако ВСУ могли высадиться в других районах. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что российские оккупанты провели наступательные действия на левобережье Херсонщины. Россияне могли продвинуться на юг от Крынок.

Согласно данным захватчиков, войска РФ, мол, оттеснили украинских воинов с неопределенных позиций возле Крынок.

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Как утверждают американские аналитики со ссылкой на российские источники, ВСУ и войска РФ ведут боевые действия в Крынках, а украинские военные безуспешно попытались закрепиться в лесной местности возле населенного пункта.

"Российские источники утверждали, что есть неподтвержденные сообщения о том, что украинские силы высадились в других неопределенных районах восточного берега реки Днепр", - подчеркивается в сообщении.

Ситуация на левобережье Херсонщины

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань ранее заявил, что войска РФ давят на бойцов ВСУ на левобережье Херсонщины. Оккупанты перебрасывают в этот район дополнительные подразделения с Запорожского направления и создают резервы.

ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины и устанавливают контроль над новыми позициями, рассказали аналитики Института изучения войны. Украинские военные провели наземные операции. Бои с врагом шли в районе Крынок.

В Генеральном штабе ВСУ утром, 13 декабря, сообщили, что украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра Херсонской области. Бойцы работают против российских захватчиков.

"Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", - сказали в Генштабе.

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