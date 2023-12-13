Войска РФ потеснили ВСУ на левобережье Херсонщины – ISW

Бойцы сил обороны Украины ведут с оккупационными войсками агрессора России бои в Крынках Херсонской области на левом берегу Днепра. Захватчики якобы оттеснили украинские войска с неопределенных позиций возле поселка, однако ВСУ могли высадиться в других районах. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.
В сводке ISW говорится о том, что российские оккупанты провели наступательные действия на левобережье Херсонщины. Россияне могли продвинуться на юг от Крынок.
Согласно данным захватчиков, войска РФ, мол, оттеснили украинских воинов с неопределенных позиций возле Крынок.
Как утверждают американские аналитики со ссылкой на российские источники, ВСУ и войска РФ ведут боевые действия в Крынках, а украинские военные безуспешно попытались закрепиться в лесной местности возле населенного пункта.
"Российские источники утверждали, что есть неподтвержденные сообщения о том, что украинские силы высадились в других неопределенных районах восточного берега реки Днепр", - подчеркивается в сообщении.
Ситуация на левобережье Херсонщины
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань ранее заявил, что войска РФ давят на бойцов ВСУ на левобережье Херсонщины. Оккупанты перебрасывают в этот район дополнительные подразделения с Запорожского направления и создают резервы.
ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины и устанавливают контроль над новыми позициями, рассказали аналитики Института изучения войны. Украинские военные провели наземные операции. Бои с врагом шли в районе Крынок.
В Генеральном штабе ВСУ утром, 13 декабря, сообщили, что украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра Херсонской области. Бойцы работают против российских захватчиков.
"Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", - сказали в Генштабе.
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