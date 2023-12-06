Оккупанты давят на левобережье Херсонщины: засыпают бомбами и готовят резервы - Хлань

Войска РФ перебрасывают дополнительные подразделения из Запорожской области и формируют резервы.

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Оккупанты пытаются засыпать позиции ВСУ авиационными бомбами / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Российские войска пытаются атаковать позиции наших военных на левом берегу Херсонщины. Вооруженные Силы Украины удерживают свои позиции, несмотря на попытки оккупантов засыпать их управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире "Эспрессо".

"На Левобережье Херсонщины ВСУ продолжают удерживать плацдармы. Оккупанты действительно пытаются засыпать наши позиции управляемыми авиационными бомбами. Согласно сообщениям в районе поселка Крынки оккупанты за сутки выпускают по 30 таких бомб. Такая же ситуация по всей территории Левобережья Херсонщины. Впрочем, весь плацдарм продолжает удерживаться нашими защитниками", - сказал он.

По словам депутата, россияне массово используют авиационные бомбы и выпускают значительное количество боеприпасов, особенно в районе поселка Крынки. Однако, украинские защитники продолжают держать контроль над этими территориями.

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Кроме этого, россияне создают дополнительные резервы для переброски их на левобережье Херсонщины.

"Оккупанты вынуждены перебрасывать дополнительные подразделения из Запорожской области на это направление. Также они активно формируют дополнительные резервы. Ведь героическая работа наших ребят наводит панику среди оккупантов. Все планы россиян на этом участке фронта рушатся", - добавил Хлань.

Несмотря на попытки оккупантов усилить свои позиции и перебрасывать дополнительные подразделения из других регионов, защитники работают активно, что вызывает панику среди оккупантов. Такие действия украинских военных разрушают планы оккупантов на фронте.

Ситуация на Херсонщине

Напомним, на оккупированной части Херсонской области произошла перестрелка между российскими оккупантами. В результате перестрелки один из военных убил своего командира и ранил другого оккупанта.

Также морские пехотинцы на левом берегу Днепра в Херсонской области удерживают свои позиции и ведут атаки. Однако ожидать мгновенного прорыва и освобождения территории не стоит - это будет долгий процесс, отметил первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга Евгений Лупаков.

Как ранее сообщал Главред, войска РФ перебрасывают дополнительные силы на левый берег Днепра. ВСУ для успешного проведения операций в этом направлении требуют дополнительных средств для перемещения войск и техники, а также дальнобойного оружия и авиации.

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