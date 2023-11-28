Оккупанты полностью уничтожили несколько населенных пунктов на Херсонщине

Силы обороны и продвигаются на левом берегу Днепра, однако, угрозу с воздуха пока трудно ликвидировать.

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Оккупанты уничтожили несколько населенных пунктов на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, УНИАН

Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко заявил, что на освобожденной территории Херсонщины российские оккупанты почти полностью уничтожили некоторые населенные пункты.

"Количество авиобстрелов Херсонщины несколько уменьшилось. Если еще несколько недель назад за сутки россияне могли выпустить по территории области более 80 управляемых авиабомб, то сейчас это количество уменьшилось. Впрочем, мы должны понимать, что каждая такая бомба это от 500 до 1500 кг в тротиловом эквиваленте, поэтому последствия от них очень разрушительны. Все мы очень надеемся, что эту угрозу как-то удастся обезвредить нашим военным. Поскольку на освобожденной территории Херсонщины есть населенные пункты, которые просто уничтожены полностью", - отметил Самойленко в эфире телеканала "Еспресо".

Председатель облсовета подчеркнул, что хотя Силы обороны и продвигаются на левом берегу Днепра, угрозу с воздуха пока трудно ликвидировать

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"По всей территории Херсонщины на правом берегу есть уничтоженные россиянами населенные пункты. Для нас вопрос ликвидации угрозы с воздуха является одним из самых главных на сегодня. Наши военные сейчас продвигаются на левом берегу Днепра и показывают, что они могут продвигаться дальше. Однако пехота не может сражаться против воздушных целей. Поэтому надеемся, что наши партнеры помогут нам ликвидировать такие угрозы", - добавил он.

Напомним, что ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины. Регулярно поступают сообщения о том, что оккупанты не могут противостоять наступательным операциям ВСУ.

Рассвет раскрыл, какая ситуация на левом берегу Херсонщины. Эксперт рассказал, что плотности войск не хватает для того, чтобы полностью перекрыть любую лазейку. Есть участки фронта, где нет ни одного российского военного.

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