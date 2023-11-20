'РФ устроила трагедию': экс-командир 'Айдара' раскрыл, как сорвали наступление ВСУ на левый берег Херсонщины

ВСУ вернулись к тому плану, который был еще в начале лета, и который пришлось надолго отложить, рассказал Дикий.

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Как ВСУ завоевывают левый берег Херсонщины / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, t.me/V_Zelenskiy_official

Экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что украинские войска уже подвинули оккупантов на 3-8 километров от Днепра на Левобережье Херсонской области. ВСУ имеют успех, но все произошло с задержкой из-за действий оккупантов.

Дикий рассказал, что происходит на левом берегу Херсонщины и о том, какие были первоначальные планы ВСУ, передает ТСН.

"Там сейчас плацдарм - это ключевое. Фактически мы сейчас вернулись к тому плану, который был еще в начале лета, и который, к сожалению, пришлось надолго отложить после того, как наши враги взорвали плотину Каховской ГЭС. Уже теперь можно не делать секрет, что еще в первоначальном плане нашего весенне-летнего наступления был не только прорыв "линии Суровикина" на Запорожье, а первоначальным планом была высадка на Левобережной Херсонщине, создание там плацдарма и заход в тылы всей их оборонительной конструкции, которая с этой стороны не защищена", - сказал он. видео дня

По данным Дикого, оккупанты подготовили три мощные линии обороны от нашего наступления с севера, но наше наступление с запада на восток не готовы были отражать.

"К сожалению, они тогда нашли решение - страшное, преступное, но эффективное. Подрыв Каховской ГЭС заставил на три месяца отложить планы, но пока мы вернулись к этому плану. После очень длительной подготовительной работы, которую делали наши Силы специальных операций, дальше в ход пошла морская пехота, и сейчас можно сказать как свершившийся факт, что мы не просто там есть, а что плацдарм происходила, и сбросить обратно в Днепр они нас не смогли. Сейчас есть расширение плацдарма. Не является секретом, что уже пошла переброска туда бронетехники, что было невозможным еще пару недель назад. Теперь наши там воюют на броне, по полной программе. Но есть вопрос расширить плацдарм. Пока это 2-3 километра от собственно берега реки", - пояснил он.

Ситуация на левом берегу Херсонщины

Напомним, что войска РФ наступают под Купянском, ВСУ дерутся на Левобережье Херсонщины. Подразделения сил обороны Украины продолжают наступательные действия в направлении оккупированного Мелитополя Запорожской области.

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины и активно перебрасывают пехоту. Украинские войска продолжают боевые действия на левом берегу Херсонской области и отражают вражеские атаки.

Военный ВСУ раскрыл ситуацию на левом берегу Херсонщины. Он рассказал, что уже около месяца существует плацдарм ВСУ на левом берегу. Захватчики непрерывно его атакуют, но безуспешно.

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