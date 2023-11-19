ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: активно перебрасывают пехоту

Украинские войска продолжают боевые действия на левом берегу Херсонской области и отражают вражеские атаки.

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ВСУ наступают на левом берегу Херсонщины / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

В отчете Института изучения войны сообщили, что украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра и перебрасывают туда дополнительные силы.

Украинские войска продолжали боевые действия на левом берегу Херсонской области 18 ноября. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы удерживают позиции на востоке береговой части Херсонской области, передает ISW.

"Российский военный блогер утверждал, что украинские силы при артиллерийской поддержке атаковали вблизи поймы, Песчановки и из крынок. Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы продолжают перебрасывать дополнительный личный состав пехоты на левый берег", - говорится в отчете аналитиков. видео дня

18 ноября Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отбили 12 атак России на левом берегу Херсонской области.

Ситуация на Херсонском направлении

Напомним, что ВСУ ярко уничтожили "Солнцепик" оккупантов на Левобережье Херсонщины. Андрей Ермак опубликовал момент поражения тяжелой огнеметной системы сразу после того, как его показали силы обороны юга.

Военный ВСУ раскрыл ситуацию на левом берегу Херсонщины. Уже около месяца существует плацдарм ВСУ на левом берегу. Наиболее титанических усилий прилагают бойцы на земле.

ВСУ контролируют 10 кв. км на левом берегу Днепра. Украинские военные закрепляются на левобережье Днепра и наносят огневое поражение по тылам противника.

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