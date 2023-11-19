Россия массированно атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы

Беспилотники запустили несколькими группами с разных направлений - постоянно меняли векторы движения по маршруту.

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Россия атаковала Украину дронами / коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels.com

В ночь на 19 ноября российские оккупанты массово запустили по Украине беспилотники типа Shahed, по которым отработали силы ПВО. Беспилотники были запущены несколькими группами и заходили в Киевскую область с разных направлений, постоянно меняя векторы движения по маршруту.

Киевская областная военная администрация в Telegram-канале сообщила, что на Киевщине силы ПВО успешно отработали по вражеским целям.

"Тревога в столице объявлялась несколько раз. Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка вражеских целей", - заявили в КМВА. видео дня

По текущей информации, в городе не зафиксировано пострадавших или критических разрушений.

Напомним, что РФ готовит новый массированный удар. Юрий Федоров сообщил, что тем количеством ракет, которые есть в наличии у России сейчас, серьезного ущерба украинской энергетике не нанести.

Зеленский назвал сроки и вероятные цели массированных ракетных ударов РФ. Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году, подчеркнул президент.

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