Россия массированно атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы

В ночь на 19 ноября российские оккупанты массово запустили по Украине беспилотники типа Shahed, по которым отработали силы ПВО. Беспилотники были запущены несколькими группами и заходили в Киевскую область с разных направлений, постоянно меняя векторы движения по маршруту.
Киевская областная военная администрация в Telegram-канале сообщила, что на Киевщине силы ПВО успешно отработали по вражеским целям.
"Тревога в столице объявлялась несколько раз. Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка вражеских целей", - заявили в КМВА.видео дня
По текущей информации, в городе не зафиксировано пострадавших или критических разрушений.
Напомним, что РФ готовит новый массированный удар. Юрий Федоров сообщил, что тем количеством ракет, которые есть в наличии у России сейчас, серьезного ущерба украинской энергетике не нанести.
Зеленский назвал сроки и вероятные цели массированных ракетных ударов РФ. Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году, подчеркнул президент.
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