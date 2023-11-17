В Украине налаживают масштабное производство ракет: как будут применять

В Украине есть несколько профессиональных команд, которые могут с нуля проектировать таки ракеты.

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В Украине изготавливают ракеты / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: единые новости

Производитель БПЛА "Довбуш" Владимир Яценко рассказал, что в Украине начали проектирование небольших ракет класса "земля-воздух", которые будут "охотиться" на вражеские беспилотники.

"Есть очень разные ракеты и, безусловно, не все можно производить вот так-вот, просто "щелкнув пальцем". Но мы открыли проект и сейчас находимся на стадии начала проектирования. Это небольшие ракеты класса "земля-воздух", - сообщил он в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам Владимира Яценко, основными целями таких ракет будут вражеские "Шахеды", а также возможно "Ланцеты" и "Орланы" на фронте, непосредственно на линии соприкосновения.

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"Эти ракеты должны быть и они будут достаточно дешевы. Они могут производиться на нашем оборудовании - это мощные станки для 3D-печати", - заверил он.

Предприниматель отметил, что в Украине есть несколько профессиональных команд, которые могут с нуля проектировать таки ракеты, имеют необходимый опыт и будут привлечены к их созданию. Он считает, что частный сектор - это единственная возможность быстро сделать качественное вооружение.

Напомним, что партизаны проникли на новый завод в Москве, где собирают ракеты и беспилотники. Партизаны объяснили, что в Москве россияне планируют собирать и проводить испытания ракет различного типа, прежде всего ракет ПВО.

Patriot сбил российскую баллистическую ракету. Выясняют тип ракеты, которую оккупанты выпустили в направлении столицы Украины. Это могла быть баллистическая ракета "Искандер-М" или управляемая зенитная С-400.

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