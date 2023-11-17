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Бундестаг отказался поддержать поставку Украине немецких ракет Taurus

Анна Ярославская
17 ноября 2023, 08:25
Депутаты считают, что западная военная помощь Украине должна быть больше, чтобы ВСУ могли демонстрировать более масштабные успехи.
Ракета Taurus, Германия
Бундестаг не поддержал отправку Украине немецких ракет Taurus / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, wikimedia.org

Абсолютное большинство депутатов немецкого парламента поддерживает продолжение помощи Украине. Однако 16 ноября Бундестаг не поддержал предложение оппозиции о поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

Как сообщает Укринформ, данный вопрос будет передан на рассмотрение и доработку Комитета по иностранным делам.

Отмечается, что спикеры от блока христианских партий настаивали на том, что Германия может больше делать в вопросе военной поддержки Украины, в частности - передать дальнобойные ракеты "Taurus".

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"Вопрос Taurus должен быть практичным. Крым имеет особое символическое значение для Путина, а следовательно, нужно обрезать линии поставки, российские войска пойдут в Россию, если у них не будет достаточно оружия. Крым принадлежит Украине, он должен вернуться в Украину, и одним из инструментов для этого является Taurus", - заявил депутат-консерватор Родерих Кизеветтер.

По его словам, необходимо, позаботиться о том, чтобы "не была провалена цель, провозглашенная Шольцом: Украина не должна проиграть, Россия не должна победить".

Однопартиец Кизеветтера Флориан Ган заявил, что Путин радуется тому, что внимание сейчас переместилось с войны в Украине на Ближний Восток и продолжает наносить удары по гражданским объектам.

По его словам, нужно сделать все возможное, чтобы создать ситуацию, в которой Путин вынужден будет признать, что не может добиться военного успеха, и помочь в этом могут ракеты Taurus.

Член либеральной партии, входящей в правящую коалицию, Маркус Фабер признал, что 6 месяцев – очень долгий срок для того, чтобы вести дискуссии о ракетах. Другие партнеры передали Киеву дальнобойные ракеты и все видели, насколько успешно украинцы их применяют.

"Из 600 Taurus, стоящих на вооружении Бундесвера, было бы целесообразно передать несколько Украине. Есть разница в том, когда мы поставляем. То, сколько Путин будет продолжать войну, зависит от того, сколько и когда мы передаем", – заявил Фабер.

Депутат Робин Вагенер также считает, что успехи ВСУ на поле боя могли бы быть больше, если бы помощь Запада была больше.

"Путин не хочет переговоров, он хочет покорения Украины", – заявил Вагенер тем, кто призывает к перемирию.

К прекращению огня традиционно призывали депутаты Левой и праворадикальной "Альтернативы для Германии", которые уже более 20 месяцев утверждают, что поставка Украине западного оружия только затягивает войну.

Ракеты Taurus для Украины

В начале ноября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дальнобойные ракеты Taurus якобы "не смогут значительно изменить ход войны".

Большинство немцев поддерживают решение канцлера Олафа Шольца о том, чтобы пока не передавать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом YouGov.

В сентябре The Wall Street Journal писала, что Шольц лично заблокировал передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

Во-первых, Шольц считает, что для таких поставок нужно внести изменения в Конституцию ФРГ. Во-вторых, вся ситуация приведет к эскалации отношений Германии со страной-агрессором Россией.

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