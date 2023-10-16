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55% немцев поддерживают план Шольца не давать ВСУ ракеты Taurus - опрос

Дмитрий Видоменко
16 октября 2023, 20:05 обновлено 16 октября, 20:10
Большинство немцев поддерживают решение канцлера Олафа Шольца о том, чтобы пока не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Таурус
В общей сложности с канцлером Шольцем в вопросе ракет Taurus соглашаются 55% респондентов / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и "Википедия"

Большинство немцев поддерживают решение канцлера Олафа Шольца о том, чтобы пока не передавать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом YouGov по заказу агентства DPA.

В общей сложности с канцлером соглашаются 55% респондентов, а неправильной его позицию считают 26%.

Среди респондентов-сторонников "Свободных демократов" его поддерживают 57%, Христианско-демократический союз – 53%, "Зеленых" – 40% (и 34% ‒ противоположного мнения).

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Среди избирателей Социал-демократической партии поддерживают 59% опрошенных, избирателей правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" — 79%, партии "Левых" — 49%.

В целом, мнения относительно немецкой военной помощи для Украины разделились ‒ 39% считают, что Германия "зашла слишком далеко" в этом вопросе, 29% — что уровень помощи такой, как надо, 18% — что он недостаточен.

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Крылатые ракеты Taurus для Украины

Руководитель МИД Дмитрий Кулеба в середине сентября сказал, что есть прогресс в переговорах со Штатами и ФРГ по дальнобойным ракетам Taurus и ATACMS. Диалог продолжается.

В ФРГ сделали заявления относительно передачи Украине ракет Taurus. Министр обороны Борис Писториус сказал, что Германия не отказывается передавать Киеву Taurus, но сначала надо решить организационные вопросы.

Но чуть позже канцлер Германии Олаф Шольц заморозил передачу Украине Taurus и боится конфликта с РФ, написали журналисты The Wall Street Journal. Согласно их версии, если Берлин и передаст ракеты Киеву, их дальность может быть сокращена.

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новости Германии война России и Украины Ракеты Taurus
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