ATACMS и Taurus для Украины: Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с США и Германией

Окончательные решения о предоставлении Киеву дальнобойных ракет в Берлине и Вашингтоне еще не приняты.

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В предоставлении Украине ATACMS и Taurus есть продвижение вперед - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: U.S. Army, УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о "продвижении вперед" в вопросах предоставлению Киеву дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.

По словам главы МИД, системы противовоздушной обороны - приоритетная тема, передает Радио Свобода.

"Мы очень активно этим занимаемся. Президент ежедневно проводит переговоры или совещания, чтобы ускорять поставки уже обещанного и получать новые обязательства партнеров передавать нам оружие. Есть, конечно, некоторые суперприоритетные темы - это прежде всего системы противовоздушной обороны. Активно работаем над получением ATACMS от США и Taurus - от Германии. По обоим трекам есть продвижение вперед", - отметил Кулеба.

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Министр добавил, что окончательные решения о предоставлении Киеву дальнобойных ракет в Берлине и Вашингтоне еще не приняты.

Предоставление ракет ATACMS и Taurus Украине

Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В частности, президент Джо Байден все более склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет Financial Times.

"Решение может быть принято в ближайшее время", - сказал один из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки немецких Taurus и американских ATACMS в Украину не связаны между собой. Если в США решат предоставить Украине свои ракеты большой дальности ATACMS, это не станет "отмашкой" для Берлина сделать то же самое и поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus.

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