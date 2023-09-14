ATACMS и Taurus для Украины: Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с США и Германией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о "продвижении вперед" в вопросах предоставлению Киеву дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.
По словам главы МИД, системы противовоздушной обороны - приоритетная тема, передает Радио Свобода.
"Мы очень активно этим занимаемся. Президент ежедневно проводит переговоры или совещания, чтобы ускорять поставки уже обещанного и получать новые обязательства партнеров передавать нам оружие. Есть, конечно, некоторые суперприоритетные темы - это прежде всего системы противовоздушной обороны. Активно работаем над получением ATACMS от США и Taurus - от Германии. По обоим трекам есть продвижение вперед", - отметил Кулеба.
Министр добавил, что окончательные решения о предоставлении Киеву дальнобойных ракет в Берлине и Вашингтоне еще не приняты.
Предоставление ракет ATACMS и Taurus Украине
Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В частности, президент Джо Байден все более склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет Financial Times.
"Решение может быть принято в ближайшее время", - сказал один из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена.
Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки немецких Taurus и американских ATACMS в Украину не связаны между собой. Если в США решат предоставить Украине свои ракеты большой дальности ATACMS, это не станет "отмашкой" для Берлина сделать то же самое и поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus.
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