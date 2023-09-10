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Байден склоняется к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS – FT

Алексей Тесля
10 сентября 2023, 19:30 обновлено 10 сентября, 19:34
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Президент США столкнулся с растущим давлением с обеих сторон политического спектра в Конгрессе.
ATACMS, Джо Байден
Джо Байден склоняется к передаче ATACMS Украине / Википедия, Офис президента Украины

Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS.

В частности, президент Джо Байден все более склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет авторитетное издание Financial Times.

"Решение может быть принято в ближайшее время", - цитирует издание одного из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена.

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В материале отмечается, что Байден столкнулся с растущим давлением с обеих сторон политического спектра в Конгрессе США, требуя одобрить передачу Украине ракет большой дальности.

При этом поставки Украине систем ATACMS вписываются в схему военной поддержки Украины со стороны США. Изначально Белый дом не стал предоставлять Киеву все, что он требует, сразу, а действовал, исходя из собственной оценки военных потребностей на данный момент.

Ракеты ATACMS для Украины

Ранее сообщалось, что США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине. Окончательное решение о предоставлении Украине ATACMS еще не принято. До того, как Украина получит ракеты, могут пройти месяцы.

Напомним, ранее прозвучал прогноз о том, что Украина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS. Уничтожение Крымского моста и удары по важным объектам российских войск в Крыму приведут к тому, что оккупанты убегут с полуострова, считает Владислав Селезнев.

В конце августа глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что Украина, скорее всего, получит истребители F-16 в ближайшее время, а решение по ракетам ATACMS хоть и не принято, но до сих пор "на столе" в Белом доме.

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Джо Байден война России и Украины ATACMS
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