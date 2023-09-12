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В Германии ответили, дадут ли Украине Taurus после предоставления ATACMS

Анна Ярославская
12 сентября 2023, 08:12 обновлено 12 сентября, 08:15
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Если в Вашингтоне решат передать Киеву свои ракеты большой дальности, это  не значит, что Берлин непременно передаст крылатые ракеты Taurus.
Борис Писториус, Джо Байден
Борис Писториус заявил, что "в войне нет никакого автоматизма" / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вкипедия

Если в США решат предоставить Украине свои ракеты большой дальности ATACMS, это не станет "отмашкой" для Берлина сделать то же самое и поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, поставки немецких Taurus и американских ATACMS в Украину не связаны между собой, передает Reuters.

"В этой войне нет никакого автоматизма", – заявил Писториус журналистам в кулуарах визита в Кельн.

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Он добавил, что дискуссии о поставках ракет Taurus в Украину в Германии продолжаются.

Ракеты Taurus для Украины

Киев неоднократно просил Берлин предоставить ракеты Taurus с дальностью свыше 500 км. Канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что Берлин будет действовать в вопросах поставок оружия только совместно с Вашингтоном.

Издание Bild назвало причины, которые сдерживают Берлин. Среди прочего, это опасения, что украинские войска начнут применять это оружие для ударов по территории страны-агрессора России.

Украина уже дала обещание, что не будет бить по России. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Taurus и ATACMS будут использоваться исключительно внутри украинских границ.

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Олаф Шольц – единственный в коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus. Штрак-Циммерман назвала позицию Шольца безответственной.

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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