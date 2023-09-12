В Германии ответили, дадут ли Украине Taurus после предоставления ATACMS

Если в Вашингтоне решат передать Киеву свои ракеты большой дальности, это не значит, что Берлин непременно передаст крылатые ракеты Taurus.

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Борис Писториус заявил, что "в войне нет никакого автоматизма" / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вкипедия

Если в США решат предоставить Украине свои ракеты большой дальности ATACMS, это не станет "отмашкой" для Берлина сделать то же самое и поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, поставки немецких Taurus и американских ATACMS в Украину не связаны между собой, передает Reuters.

"В этой войне нет никакого автоматизма", – заявил Писториус журналистам в кулуарах визита в Кельн.

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Он добавил, что дискуссии о поставках ракет Taurus в Украину в Германии продолжаются.

Ракеты Taurus для Украины

Киев неоднократно просил Берлин предоставить ракеты Taurus с дальностью свыше 500 км. Канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что Берлин будет действовать в вопросах поставок оружия только совместно с Вашингтоном.

Издание Bild назвало причины, которые сдерживают Берлин. Среди прочего, это опасения, что украинские войска начнут применять это оружие для ударов по территории страны-агрессора России.

Украина уже дала обещание, что не будет бить по России. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Taurus и ATACMS будут использоваться исключительно внутри украинских границ.

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Олаф Шольц – единственный в коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus. Штрак-Циммерман назвала позицию Шольца безответственной.

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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