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"Снова оправдания": в Bild узнали, почему Шольц медлит с решением о Taurus для Украины

Анна Ярославская
4 сентября 2023, 10:21 обновлено 4 сентября, 10:30
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Решение о передаче Taurus Украине от Германии может зависеть от неоднократных внутренних дебатов в Берлине о якобы необходимости переговоров с Кремлем.
Олаф Шольц, ракеты Taurus
Олаф Шольц медлит с решением о ракетах Taurus для Украины / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, из открытых источников

Канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Издание Bild назвало причины, которые сдерживают Берлин.

Министр иностранных дел Анналена Бербок и министр финансов Кристиан Линднер высказались в пользу поставки Украине ракет Taurus. Однако канцлер Олаф Шольц не хочет этого, пишет издание.

Во-первых, немецкий канцлер боится, что украинские войска начнут применять это оружие для ударов по территории страны-агрессора России.

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По данным журналистов, консультанты Шольца в ходе внутренних обсуждений приводили и другие причины. С одной стороны, они хотят дождаться решения президента США Джо Байдена относительно ракет ATACMS, но с другой стороны, они утверждают, что ракеты Taurus будут иметь смысл только после того, как будут поставлены самолеты F16.

Bild отмечает, что ракеты Taurus могут также использоваться с существующими истребителями после соответствующей модификации. Сопоставимые французские и британские ракеты Storm Shadow и SCALP уже используются украинскими войсками.

Украинский чиновник заявил Bild: "Это снова оправдания со стороны Германии, мы слышим эти оправдания снова и снова".

Также решение о передаче Taurus Украине от Германии может зависеть от неоднократных внутренних дебатов в Берлине о якобы необходимости переговоров с Кремлем.

Журналисты напоминают, что украинская армия только сейчас смогла сообщить о конкретных прорывах на первой линии обороны РФ.

Украинский чиновник далее заявил Bild: "Прямо сейчас нам нужно больше возможностей атаковать российские позиции и командные центры на территории Украины, чтобы добиться дальнейшего прогресса".

Ракеты Taurus для Украины

11 августа Der Spiegel озвучила намерения правительства Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Однако, по данным издания, Берлин очень беспокоится рисками эскалации "конфликта", потому хочет ограничить дальность полета этих ракет, чтобы в зоне ударов не оказалась российская территория.

Украина уже дала обещание, что не будет бить по России. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Taurus и ATACMS будут использоваться исключительно внутри украинских границ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Силам обороны Украины необходимы ракеты дальнего радиуса действия Taurus и АTACMS, чтобы ускорить контрнаступление, снизить боевой потенциал оккупантов агрессора России и сохранить больше жизней украинских военных.

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