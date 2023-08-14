У Зеленского рассказали, как ракеты Taurus и АTACMS изменят ситуацию на поле боя

Украина сможет сохранить жизни своих военных и минимизировать потери, если получит дальнобойные ракеты от США и ФРГ, считает Михаил Подоляк.

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Ракеты Taurus и ATACMS помогут ускорить контрнаступление ВСУ - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Силам обороны Украины необходимы ракеты дальнего радиуса действия Taurus и АTACMS, чтобы ускорить контрнаступление, снизить боевой потенциал оккупантов агрессора России и сохранить больше жизней украинских военных. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что Украина расширит свои боевые возможности, если получит от Германии и США дальнобойные ракеты Taurus и АTACMS.

"Дальнобойные ракеты для Украины сейчас - это резкое уменьшение боевых возможностей России. Это активное уничтожение резервов и ресурсов России на дальних подступах. Это разрушение тыловой логистики - складской, транспортной, топливной", - отметил чиновник.

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По его словам, поставка Киеву дальнобойных ракет не только ускорит контрнаступательные операции украинской армии, но и сохранит жизни военных, минимизирует потери.

"А главное, это деэскалация. Именно это и есть актуальная… дипломатия. Украине нужны Taurus и АTACMS", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Ракеты Taurus для Украины

Немецкое издание T-online 10 августа со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Германия скоро объявит о поставках Украине Taurus. По мнению журналистов, Берлин передаст Киеву дальнобойные ракеты в том случае, если США согласятся отдать Украине свои ATACMS.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, куда ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами Taurus и ATACMS. Как полагает дипломат, при помощи ракет будут поражаться только позиции российских оккупантов на территории Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал странное заявление по поставкам Украине ракет Taurus. По его словам, правительство еще не определилось с этим вопросом. Изучается возможность ограничения дальности полета ракет.

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