Шольц сделал странное заявление по поставкам Украине ракет Taurus

Канцлер не дал четкого ответа, но подтвердил, что Германия рассматривает ограничение по дальности полета Taurus.

https://glavred.info/ukraine/sholc-sdelal-strannoe-zayavlenie-po-postavkam-ukraine-raket-taurus-10492990.html Ссылка скопирована

Шольц просит не торопить его с принятием решения / коллаж Главред, фото УНИАН

Канцлер ФРН Олаф Шольц до сих пор не определился насчет поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По крайней мере это следует из его ответа немецким СМИ.

Как пишет Tagesschau, Шольц заявил, что его правительство взвесит все риски такого предложения, как это было и с другими видами вооружения.

"Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно проверять каждое решение, что работает, что имеет смысл, каков может быть наш вклад", - сказал он в эфире ZDF. видео дня

Шольц попросив не торопить его с поставками Украине Taurus и отверг обвинения в нерешительности. При этом он подтвердил, что Германия изучает техническое ограничение дальности полета таких ракет.

По его словам, большинство граждан Германии одобряют то, что не на каждый запрос о поставках сразу же дается ответ "да".

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Taurus для Украины

11 августа Der Spiegel озвучила намерения правительства Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Однако, по данным издания, Берлин очень беспокоится рисками эскалации "конфликта", потому хочет ограничить дальность полета этих ракет, чтобы в зоне ударов не оказалась российская территория.

В последние несколько недель министр обороны ФРГ Борис Писториус обратился к производителю ракет с просьбой интегрировать соответствующее ограничение для программирования целей в крылатые ракеты.

Украина уже дала обещание, что не будет бить по России. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Taurus и ATACMS будут использоваться исключительно внутри украинских границ.

Вас могут заинтересовать новости: