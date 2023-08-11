Германия готова передать Украине ракеты Taurus, но есть важный нюанс - Der Spiegel

Канцлер Германии Олаф Шольц одобрит поставку Taurus только после того, как убедится в технической модификации ракет.

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В Германии хотят исключить удары ракетами Taurus по территории РФ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, wikimedia.org

Правительство Германии изучает возможность передачи Украине в ближайшие месяцы крылатых ракет Taurus из запасов Бундесвера. На данный момент проводятся секретные переговоры с представителями вооруженной промышленности. При этом на программирование цели ракеты хотят поставить ограничение.

Как пишет издание Der Spiegel со ссылкой на источники, канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор озабочен эскалацией войны. Из-за модификации ракет Taurus он хочет полностью исключить возможность ударов по территории РФ со стороны Украины с помощью дальнобойного оружия.

Издание отмечает, что в последние несколько недель министр обороны ФРГ Борис Писториус обратился к производителю ракет с просьбой интегрировать соответствующее ограничение для программирования целей в крылатые ракеты.

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В промышленных кругах объясняют, что такое программирование системы вполне возможно, но выполнение этой задачи может занять несколько недель.

Источники издания сообщили, что Шольц одобрит поставку Taurus только после того, как убедится в технической модификации ракет. Но фундаментальных сомнений в предоставлении Украине этих боеприпасов, по данным издания, канцлер больше нет.

Дальнобойные ракеты Taurus для Украины

Украина обратилась с официальным запросом в Германию, в котором просит предоставить ей крылатые ракеты Taurus. О поставках Украине немецких ракет президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц беседовали в Берлине в начале мая.

В июне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна пока не приняла никаких решений о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, Германия остается осторожной в таких вопросах.

10 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в итоге должна получить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS от Германии и США. Страны изучают возможность передачи их Киеву, понадобится время. Ракеты позволят ВСУ наносить удары вглубь позиций российских оккупантов.

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