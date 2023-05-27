Украина официально попросила у Германии сверхмощные крылатые ракеты Taurus - СМИ

Ракета Taurus является немецким аналогом британской Storm Shadow.

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Украина попросила ракеты Taurus / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Militaryanalizer.com

Украина обратилась с официальным запросом в Германию, в котором просит предоставить ей крылатые ракеты Taurus.

По информации Spiegel, запрос на поставки Taurus поступил в Германию от украинской стороны в последние дни, об этом сообщает издание Spiegel.

Издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung пишет, что о поставках Украине немецких ракет президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц беседовали в Берлине в начале мая.

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Что известно о крылатой ракете Taurus

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставить 400-килограммовую боеголовку на расстояние более 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов. Ракета Taurus является немецким аналогом британской Storm Shadow.

Военная помощь Германии для Украины

Напомним, что Германия в пять раз увеличит военную помощь Украине. Немецкие СМИ сообщают, что Берлин хочет увеличить помощь Украине с 3 до 15 миллиардов евро.

Германия передала Украине лишь 6% своих Leopard 2 и ни одного БТР Fuchs. В Германии есть 382 танка Leopard 2. при этом Киеву страна дала лишь 18. Кроме этого, Берлин не передал ни одного БТР Fuchs или Wiesel

Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО IRIS-T. Всего Берлин обещал передать Киеву четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T. Также Германия доставила два грузовика 8х6 с восемью раздаточными контейнерами.

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