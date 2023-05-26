Напряжение в Косово: Сербия привела армию в состояние высочайшей боеготовности

Президент Сербии подписал приказ о приведении сербской армии в боевую готовность высочайшего уровня.

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Протестующие построили баррикады возле муниципальных зданий / коллаж: Главред, скриншот: youtube.com/@kosovoonline2569

Президент Сербии Александр Вучич подписал приказ о приведении подразделений сербских вооруженных сил в боевую готовность высочайшего уровня.

Вучич приказал войскам срочно двигаться в направлении админграницы с Косовом и Метохией. Причина таких действий - неспокойная ситуация на севере Косово, сообщает сербское издание НОВОСТИ.

Ранее в пятницу десятки косовских сербов собрались во дворах трех муниципальных админзданий на севере Косово в муниципалитетах Зубин-Поток, Лепосавич и Звечан, чтобы не допустить новых мэров-албанцев, принявших присягу, к исполнению своих обязанностей, сообщает Prishtina Insight. Сербы бойкотировали последние выборы в Косово и считают их результат нелегитимным.

Протестующие построили баррикады, которые не позволяли новым мэрам входить в муниципальные здания. Возле админздания муниципалитета Лепосавич была замечена тяжелая техника.

Смотрите видео, какая ситуация сейчас в Косово:

Впоследствии косовская полиция начала разгонять сербских протестующих с помощью слезоточивого газа, на месте были слышны выстрелы и взрывы, раздавалась сирена. Полиция объявила, что помогает новоизбранным мэрам реализовать свое право работать в официальных муниципальных зданиях.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что армия выполнит приказ сербского президента Вучича. Он обвинил Приштину в эскалации ситуации.

"Несколько минут назад президент отдал приказ армии повысить боевую готовность до самого высокого уровня. Армия начала свою деятельность, то, что делает Курти (премьер Косова), ведет нас к красным линиям, это уже не игра, это угрожает безопасности всех людей, проживающих в этих районах", - сказал Вучевич.

Напомним, что Сербия, которая заявляла о нейтралитете, согласилась поставлять оружие в Украину. Один из документов Пентагона, который попал в Сеть, свидетельствует о том, что Сербия обязалась оказать помощь Украине или уже предоставила ее.

В Косово не будут запрещать документы Сербии. Правительство частично признанного Косово приняло решение отложить внедрение запрета на документы, которые выдает Сербия.

Прошлым летом Сербия стягивала войска и авиацию в Косово. Судя по риторике президента Сербии Вучича, Белград, похоже, готов воевать с Косово.

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