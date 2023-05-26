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Нельзя "узаконивать ограбление": Шольц приготовил для Путина новую взбучку

Андрей Ганчук
26 мая 2023, 14:50 обновлено 26 мая, 14:59
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Военная агрессия России против Украины не должна быть завершена в рамках сценария так называемой замороженной войны, отметил канцлер Германии Олаф Шольц.
Олаф Шольц, Путин
Я намерен снова поговорить с Путиным, Россия должна вывести войска из Украины - Шольц / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен "в нужное время" позвонить по телефону директору страны-агрессора России Владимиру Путину. Берлин придерживается точки зрения, согласно которой справедливый мир в Украине предусматривает вывод российских оккупационных войск. Нельзя допустить реализации сценария замороженной войны.

В комментарии немецкому изданию Kölner Stadt-Anzeiger он рассказал о том, что со временем позвонит Путину, чтобы провести с главой Кремля новый разговор.

"Прошло некоторое время с момента моего последнего телефонного звонка. Но я намерен снова поговорить с Путиным в свое время", - отметил Шольц.

По словам главы правительства Германии, обязательное условие мира в Украине – вывод российских оккупационных войск. К тому же нельзя допустить подобия "холодного мира", при котором нынешняя линия фронта могла бы стать новой так называемой "границей" России и Украины.

"Это (замороженная война, - ред.) только узаконит путинское ограбление", - сказал Шольц.

На вопрос о том, относится ли это требование к выводу оккупационных сил РФ с захваченного Крыма, он ответил, что все решает Киев.

"Нужен вывод войск. Не наше дело формулировать, каких договоренностей хочет достичь Украина", - уточнил канцлер.

Также он не стал прямо отвечать на вопрос, нужно ли свергать Путина.

"Я не верю в такие спекулятивные вопросы. В конце концов, должно быть соглашение между правительствами Москвы и Киева", - подчеркнул Олаф Шольц.

Заявления Шольца о войне России против Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что развязанная страной-оккупантом Россией война против Украины зашла в тупик. По его словам, западный мир не будет давить на Киев, чтобы Украина шла на компромисс с Москвой. Он призвал Путина вывести войска с территории украинского государства, чтобы можно было запустить диалог.

Также Шольц заявлял, что он не верит в скорое завершение войны в Украине и не исключил реализации сценария затяжных боевых действий. При этом он уверен: мир в Украине невозможен до тех пор, пока Россия не заберет свои войска.

Кроме того, глава правительства Германии Шольц рассказал, что он продолжает общаться с Путиным по телефону. Иногда они говорят без переводчика, а Путин ведет себя подчеркнуто вежливо.

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