"Никаких решений без украинцев": Шольц призвал Путина вывести войска и оценил возможность переговоров

Партнеры не будут давить на Киев относительно проведения переговоров с Москвой и не будут подталкивать украинцев к неудобным компромиссам, заявил канцлер ФРГ.

Шольц призвал Путина вывести войска и оценил возможность переговоров/ ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Война, которую развязала страна-агрессор Россия против Украины, зашла в тупик. Однако страны-партнеры не будут давить на украинцев и не будут заставлять их идти на неудобные компромиссы с РФ.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN. Он подчеркнул, что "без украинцев не будет никаких решений".

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Шольц отметил, что глава Кремля Владимир Путин ошибся и недооценил силу Украины, а также единство других государств, которые поддерживают Киев в борьбе против российской агрессии.

По словам канцлера Германии, сейчас трудно судить о том, каким будет ход событий в Украине дальше. Однако он заверил, что страны-партнеры продолжат поддерживать Украину в ее борьбе против РФ – как оружием, так и гуманитарной помощью и финансово.

В то же время Шольц подчеркнул, что ответственность за прекращение войны в Украине лежит на Путине.

"На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понял, что он не добьется успеха со своим вторжением и империалистической агрессией, и что он должен вывести войска. Это основа для переговоров", – заявил Шольц.

Ситуация на фронте

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что страна-оккупант Россия понесла огромные потери на войне против Украины. Ее экономика не позволит Москве вести боевые действия уже через 3 месяца. У агрессора для достижения своих "целей" осталось время до весны, дальше у оккупантов закончатся инструменты ведения войны.

Напомним, оккупационные войска РФ продолжают нести большие потери в живой силе. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными, их эвакуация для лечения на территории России почти не осуществляется. Оккупанты массово покидают районы ведения боевых действий.

Военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечает, что Крым – это мешок, из которого российские военные не смогут выбраться после разрушения Крымского моста. Поэтому российские военные в Крыму – смертники.

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