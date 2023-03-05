Бунт морпехов РФ: оккупанты отказываются идти в наступление

Оккупанты РФ массово покидают районы ведения боевых действий, сообщила Анна Маляр.

Оккупанты отказываются идти в наступление, говорит Анна Маляр / Коллаж фото Минобороны Украины, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери в живой силе, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными, их эвакуация для лечения на территории России почти не осуществляется. Об этом она написала в Telegram-канале.

"С целью утаивания сведений о количестве умерших от ран, их учет ведется исключительно российскими военными медиками. Вместе с тем, информация о реальных потерях россиян быстро распространяется среди военнослужащих и деморализует личный состав противника. В частности, прибывший для усиления 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России добровольческий казачий отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования", — говорится в сообщении.

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Такая тенденция наблюдается и в других подразделениях противника, говорит она.

"В связи с этим командование российских оккупационных войск активизировало проведение мероприятий принудительного и карательного характера, пытаясь улучшить состояние военной дисциплины и предотвратить случаи массового покидания районов ведения боевых действий", — добавляет Маляр.

Бунты в рядах оккупантов

Ранее сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

"Украинские подразделения "радостно" встретили оккупантов и превратили в настоящий ад их временное пребывание на нашей земле. В течение нескольких дней российские оккупационные силы понесли очень тяжелые потери", - сообщили в Генштабе.

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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