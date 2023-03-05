РФ увеличила количество кораблей с ракетами "Калибр" в Черном море – ВМС ВСУ

Сейчас там находится четыре судна-ракетоносителя. На их борту в общей сложности может находиться 24 ракеты.

РФ увеличила количество кораблей с ракетами "Калибр" в Черном море/ Минобороны РФ, commons.wikimedia.org

Страна-агрессор Россия в воскресенье, 5 марта, увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас там находится четыре таких судна.

Все вместе эти суда могут нести до 24 ракет "Калибр". Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в целом на боевом дежурстве в Черном море сейчас находится 16 судов страны-агрессора России.

видео дня

"За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили: к Азовскому морю – 34 судна, из них 12 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор; к Черному морю – 22 судна, из них 10 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор. РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", – отмечают в ВМС ВСУ.

Ракетные удары оккупантов по Украине

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты ищут новую тактику, чтобы получить больше "результатов". Они могут прекратить устраивать массированные ракетные обстрелы Украины.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко выразил мнение, что следующими целями для ракетных ударов со стороны российских оккупантов могут стать украинские объекты системы водоснабжения и гидроэнергетики. РФ может ударить по ним, когда станет жарко.

Напомним, РФ начала применять новые авиабомбы весом 1500 кг. Такие управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500в российские захватчики впервые применили недавно против одного из объектов в Черниговской области. Они могут вызвать еще большие разрушения, чем ракеты. В Воздушных силах ВСУ заявили, что для защиты от таких авиабомб Украина нуждается в современных истребителях.

Читайте также: