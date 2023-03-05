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ВСУ эффектно ударили по оккупантам на Кинбурнской косе: уничтожен склад, пушка и РСЗО

5 марта 2023, 16:39
Также были ликвидированы почти два десятка российских оккупантов на Левобережье Херсонщины.

Кинбурнская коса, взрыв
ВСУ эффектно ударили по оккупантам на Кинбурнской косе/ УНИАН, Википедия

Украинские военные метко ударили по российским захватчикам на оккупированной Кинбурнской косе в Николаевской области.

В результате удара взлетел на воздух склад боеприпасов российских военных. Также захватчики больше не воспользуются реактивной системой залпового огня и пушкой, которые тоже не пережили такого удара. Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".

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"Эффективная работа наших ракетно-артиллерийских подразделений путем нанесения точных выверенных ударов по огневым позициям врага на Кинбурнской косе вычеркнула из использования одну артиллерийскую пушку и реактивную систему залпового огня. Торжественным фейерверком откликнулся и склад боеприпасов, которые оккупанты держали на косе", – отмечается в сообщении.

Также в оперативном командовании "Юг" сообщили, что защитники Украины ударили по сосредоточению оккупантов и их техники на Левобережье Херсонской области. Таким образом были ликвидированы по меньшей мере 18 оккупантов, 3 единицы вооружения и военной техники. Окончательные результаты еще доразведываются.

Ситуация на фронте

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что страна-оккупант Россия понесла огромные потери на войне против Украины. Ее экономика не позволит Москве вести боевые действия уже через 3 месяца. У агрессора для достижения своих "целей" осталось время до весны, дальше у оккупантов закончатся инструменты ведения войны.

Напомним, оккупационные войска РФ продолжают нести большие потери в живой силе. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными, их эвакуация для лечения на территории России почти не осуществляется. Оккупанты массово покидают районы ведения боевых действий.

Военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечает, что Крым – это мешок, из которого российские военные не смогут выбраться после разрушения Крымского моста. Поэтому российские военные в Крыму – смертники.

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война в Украине ВСУ Николаевская область вторжение России
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