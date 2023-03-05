ВСУ на Луганщине могут выйти на госграницу 1991 года — эксперт

Россия не сможет удержать оккупированную территорию Луганской области, уверен Виктор Ягун.

ВСУ могут выйти на границы 1991 года, говорит Виктор Ягун / 93-я ОМБр Холодный Яр

Существует вероятность частичного выхода подразделений Вооруженных сил Украины на границы 1991 года на некоторых участках оккупированных территорий, заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Особенно это касается Луганской области. Там это даже не обсуждается, потому что там есть очень много моментов, которые указывают, что Россия не сможет удержать эту территорию", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт уверен в том, что в конце осени могут быть понятные вероятные результаты завершения войны.

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"Если к тому времени не будет кардинальных изменений, то война продлится много лет", — добавил Ягун.

Ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины освободят Крым от российских оккупантов до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года.

По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. Чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно регулярно обстреливать пути снабжения полуострова (а этих путей только два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь).

Как отметил Ходжес, уже сегодня Украина способна попадать по этим целям, и Крым все больше напоминает ловушку для Вооруженных сил РФ.

По мнению Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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