Западные танки дадут Украине возможность начать деоккупацию Крыма и Донбасса - Мусиенко

Заявления о передаче суммарно 80-100 танков Украине – это довольно неплохое начало. И эта тенденция не нравится России.

Танки позволят Украине начать деоккупацию Крыма и Донбасса, считает Мусиенко / Главред

Масштабы полномасштабного вторжения России в Украину наконец подтолкнули западных партнеров к предоставлению ВСУ западных танков. В результате Германия и другие страны Евросоюза дали согласие на передачу на передачу Украине танков Leopard, США заявили о предоставлении Украине 31 Abrams, а Великобритания - эскадрилью танков Сhallenger 2.

Ожидаемо, что после этих заявлений Россия устроила привычную истерику и даже успела обвинить Украину якобы в возможности применения против РФ "ядерно-грязных" бомб в снарядах для западных танков.

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал о том, хватит ли Украине танков для отражения российского наступления, от чего будет зависеть дальнейшая деоккупация Крыма и Донбасса и есть ли шансы на завершение войны в 2023 году.

Залужный ранее говорил о 300 танках, которые нужны Украине для наступательной операции. Того количества, которое нам собираются передать, для этого хватит?

Мы должны констатировать, что заявления о передаче суммарно 80-100 танков – это довольно неплохое начало. Если говорить о количестве танков в 2-3 батальона или бригады, то это можно считать хорошим усилением для достижения результатов на тактическом или оперативном уровнях – для отражения атак врага и контрнаступательных действий. То есть для деоккупации территорий в границах по состоянию на 1991 год этих танков не хватит. Но в случае проведения операции контрнаступления на юге, этих танков может хватить, чтобы освободить Мелитополь и другие города. Мы действительно можем использовать такое количество для перехода в контрнаступление, учитывая, что кроме танков от партнеров будет передана еще и бронетехника. Но для полной деоккупации нужна, по меньшей мере, та цифра, которую отмечал главнокомандующий ВСУ - где-то 300-400 танков.

И учитывая тот старт, который мы видим сейчас, не исключено, что мы получим и такое количество.

А страны Евросоюза имеют такое количество танков, чтобы нам их передать?

Надо понимать, что кроме Евросоюза, к передаче танков подключились еще и США. И если учитывать, что Соединенные Штаты уже объявили о предоставлении 31 танка, могут ли они предоставить суммарно, по меньшей мере, 100 или 200 танков? Конечно, могут. Суммарно страны НАТО могут предоставить Украине 150 единиц Leopard 2. Если добавить к этому Abrams, и их тоже будет минимум 100 единиц, мы выйдем на показатель в 250. И дальше, возможно, нарастим количество танков до 300.

То, что к этому процессу присоединились США - это важно. И эти танки - то необходимое усиление, потому что танков Abrams у США на самом деле много.

Кроме танков Leopard, хотела бы уточнить по Т-72, поскольку было заявление Словакии о передаче как минимум 30 танков такого типа. Насколько эти танки пригодятся нам?

Модернизированные Т-72 советского образца в течение этого года нам будет направлять Чехия, Польша и, возможно, Словакия. То есть здесь мы можем рассчитывать еще на 50-70 танков такого образца. Эти танки неплохо оснащены, и их тоже нужно воспринимать как некое усиление ВСУ. Потому что на Т-72, так же, как и на польских Twardy, установлены приборы ночного видения, у них есть улучшенная броня, увеличенная мощность двигателя. Это, конечно, не аналоги "Леопардов" или "Абрамсов", но это тоже хорошие танки, которые могут нам существенно помочь и сыграть определенную роль во время ведения контрнаступательных действий.

Александр, принимая во внимание на ту истерику, которая началась у россиян после получения Украиной западных танков, не могли бы вы разъяснить, почему они так реагируют? Какой может быть причина?

Во-первых, россияне боятся, потому что получение танков означает выход помощи оружием Украине на очередной, новый этап. Во-вторых, эти танки довольно эффективны. В-третьих, так сложилось, что у России нет таких мощных противотанковых средств как, например, Javelin, которые нам поставляли США. Россия всегда во время поражения и уничтожения танков ориентируются на свою артиллерию. И преимущественно пытаются уничтожать танки именно ею. Учитывая то, как уменьшаются возможности российских войск в артиллерии, то очевидно, сейчас они будут применять артиллерию не так интенсивно, как это делали в апреле, мае или июне прошлого года. Поскольку их ВПК не успевает производить артиллерию в необходимом количестве и они держатся еще на том, что есть у них на складах. И именно поэтому россияне нервничают, потому что такой сценарий вызывает у них беспокойство.

Как, кстати, стоит расценивать заявления России о зарядах с урановыми сердечниками для "Леопардов" – мол, если передадут Украине такие снаряды, это будут расценивать в РФ как применение "грязных бомб". Насколько критично то, что у нас не будет таких зарядов, и действительно ли они настолько страшны, как об этом говорит Россия?

Снаряды для "Леопардов" существуют разных типов. Мы еще не знаем, какие именно получит Украина, но я не думаю, что это будут снаряды с усиленной (урановой) частью. Да и даже если это было так, это не считается ни ядерным оружием, ни, тем более, грязной бомбой. Потому что здесь уран использовался для усиления эффекта - фактически, для выжигания брони. Поэтому не факт, что мы получим именно такие снаряды.

Фактически, Россия пытается использовать международные площадки, где она еще, к сожалению, присутствует, для откровенных манипуляций и передергивания фактов. Но так или иначе, такая реакция - очередное проявление российской истерии, неуверенности в собственных силах. Поэтому они и пытаются придумать какие-то обвинения в сторону Украины.

Учитывая такую реакцию, со своей стороны, кроме обстрелов, РФ может как-то повлиять на ситуацию?

Кроме того, что мы видим сейчас, подготовки к наступлению и усилению ракетного террора, россияне больше ничего не могут сделать. Конечно, не надо исключать того, что в этот период мы можем услышать очередную порцию агрессивных заявлений от руководства России о возможном применении ядерного оружия. Как только Россия видит, что ее планы срываются, она сразу начинает угрожать применением ядерного оружия. Это - тенденция. Но на самом деле россияне этим в очередной раз демонстрируют свою неуверенность, потому что угрозы ядерным оружием - это пока единственный механизм давления на Запад.

Судя по заявлениям западных лидеров, Украина получит эти танки не раньше весны. Каковы ваши прогнозы относительно того, как дальше будет развиваться ситуация на фронтах?

Мы рассчитываем на то, что техника, которая должна поступать в Украину (бронетехника, артиллерия, ракеты и боеприпасы), будут помогать нам во время отражения русских атак. Причем этот уровень помощи Украине должен лишь увеличиваться. По состоянию на сейчас возможны два сценария. Первый – Россия первой пойдет в наступление на севере, северо-востоке и юге (Харьковщина, Луганщина и Запорожское направление как приоритетные). Мы отобьем эти атаки, и за их следствием перейдем к своему контрнаступлению, то есть поймаем врага на ошибках, которые он допустил. Второй сценарий – мы начинаем контрнаступление раньше российские войска и будем применять танки и все, что у нас есть на сто процентов. По обоим сценариям и бронетехника, и танки нужны Украине, потому что они будут играть важную роль.

Если мы будем получать танки, а дальше, при условии получения самолетов и, соответственно, прикрытия танков с воздуха, можно ли будет говорить о дальнейшем наступлении, а именно отвоевании территорий и завершении войны в течение этого года?

Это будет зависеть от того, насколько успешно мы сможем развить наступательные действия на юге и востоке. То есть от того, насколько быстро мы сможем нанести врагу серьезный удар, при котором он будет вынужден отступать и покидать рубежи, а мы будем иметь возможность на таких рубежах закрепиться. Теоретически в этом году это возможно, а как будет на практике – увидим. Однако после решений партнеров по предоставлению нам тяжелого оружия оптимизма становится больше.