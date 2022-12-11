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Вопрос Крыма может растянуть войну России против Украины на десятилетие – The Washington Post

11 декабря 2022, 11:45
Некоторые политики на Западе считают, что "соглашение по Крыму" может стать "ключом к прекращению войны", пишут журналисты американского издания.
ВСУ, Крым
На Западе опасаются возвращения Крыма в Украину военным путем - СМИ / Коллаж 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, УНИАН

Ситуация с Крымом может привести к тому, что война России против Украины затянется на десятилетия. Может быть территориальный конфликт по типу Нагорного Карабаха или Сектора Газа. Как полагают некоторые политики на Западе, "соглашение по Крыму" может стать возможностью завершения войны. Однако Киев считает такую позицию наивной, а Москва, дескать, не собирается отдавать захваченный полуостров.

В материале The Washington Post говорится о том, что намерения Украины освободить захваченный Россией Крым показывают неразрешимость военного конфликта. Борьба за полуостров может быть очень тяжелой.

"Непреклонные претензии на Крым иллюстрируют неразрешимость конфликта, и сложно представить, что борьба за полуостров будет решена без дальнейшего кровопролития", - говорится в статье.

В американском издании предполагают, что конфликт из-за Крыма может превратиться в длительную территориальную конфронтацию по аналогии с Нагорным Карабахом между Азербайджаном и Израилем или Сектором Газа между Израилем и Палестиной.

Впрочем, отмечают в WP, некоторые политики считают, что "договор по Крыму" может стать "ключом к прекращению войны".

Однако Киев считает такую идею опасной наивностью, а Москва, дескать, не будет отдавать то, что якобы ей принадлежит.

Журналисты также приводят слова украинского главы государства Владимира Зеленского, который считает, что возвращение Крыма в состав Украины станет "восстановлением настоящего мира".

Также в издании подчеркнули, что для директора страны-оккупанта РФ Путина "аннексия Крыма стала опорой его наследства, которое упадет, если он потеряет полуостров". Именно по этой причине любые попытки освободить Крым "перейдут красную линию", которую российский диктатор может не потерпеть.

Возвращение Крыма в Украину

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее намекал, что оккупированный Крым может быть освобожден уже через полгода. По словам чиновника, через 6 месяцев он собирается включиться в эфир из Ялты. Как полагает Подоляк, Крым должен вернуться в Украину военным путем.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также считает, что Украина способна освободить Крым через полгода. По мнению Арестовича, оккупационным войскам РФ будет сложно удержать захваченный полуостров.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов предполагает, что Крым может вернуться в Украину в результате наступления ВСУ или дипломатического диалога Киева с новыми российскими властями. Если логистика российской армии будет разрушена, захватчики могут уйти с полуострова в рамках "жеста доброй воли".

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