"Крым не удержат, если все сделать правильно": Арестович назвал сроки освобождения полуострова

Алексей Арестович спрогнозировал, когда будет освобожден Крым / Фото УНИАН, Facebook

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Украина уже через полгода может вернуть аннексированный Россией Крым. По его словам, российским оккупантам будет сложно держать оборону на полуострове.

Об этом Арестович сказал в эфире Фейгин Live.

Советник ОП отметил, что "ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами Крым не удержат, если все сделать правильно".

"Крым - очень уязвимый объект для удержания в обороне - крайне уязвим и крайне неудобен. Там весь этот Крым - это Крымский мост, который и так уж не очень", - сказал Арестович.

Освобождение Крыма

Украина может вернуть Крым обратно, но освобождение полуострова военным путем маловероятно. Об этом во время пресс-конференции заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем. Он отметил, что это может произойти в следующем году, однако конкретную дату наступления ВСУ он не назвал.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, Украина планомерно движется к освобождению Крыма и шансы на его возвращение силовым путем растут ежедневно. Но первым шагом на пути к этому должна быть ликвидация Крымского моста.

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, что операция по освобождению Крыма начнется только после того, как Вооруженные силы Украины прорвут линию фронта на Запорожье и левобережье Херсонщины. Кроме того, все будет зависеть от того, насколько мощными будут укрепрайоны на Перекопском перешейке.

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