"Шансы на освобождение Крыма возрастают ежедневно": Жданов озвучил сценарий

Шансы на освобождение Крыма растут ежедневно – Жданов/ скрин, УНИАН

Украина планомерно движется к освобождению Крыму, и шансы на его возвращение силовым путем растут ежедневно. Но первым шагом на пути к этому должна быть ликвидация Крымского моста. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Обозревателю".

"Сегодня мы демонстрируем, что можем наносить огневые удары и по территории Крыма. А это значит, что шансы на его освобождение силовым путем возрастают ежедневно", – заявил эксперт.

Украинской армии нужно будет создать специальную группировку, которая будет заниматься проведением успешной операции по освобождению полуострова. Эту группировку потребуется обеспечить необходимыми силами и средствами.

Уничтожение Крымского моста станет важнейшим шагом, который поможет в дальнейшем освобождении оккупированного полуострова.

Жданов отметил, что недавнее повреждение Крымского моста уже затруднило российским захватчикам переброску в Крым техники и личного состава.

"Даже сегодня в связи с повреждениями на Крымском мосту, которые устроили добрые люди, не знаем, как у врага затруднено движение военных эшелонов и переброска техники. Личный состав они перебрасывают, а технику и боеприпасы не могут", – объясняет эксперт.

Такое положение дел сильно сказалось на боеспособности российских оккупантов на юге Украины.

Жданов отметил, что сначала украинские военные должны освободить юг нашего государства от захватчиков. Сейчас на Херсонском направлении идет позиционная война. Защитники Украины наносят огневые удары по противнику, однако пока что в нашем государстве недостаточно сил и средств, чтобы пойти в наступление.

Освобождение Крыма

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем. Он отметил, что это может произойти в следующем году, однако конкретную дату наступления ВСУ он не назвал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение Украиной Крыма будет означать приход на полуостров Европейского Союза. Крымский полуостров получит серьезные возможности для развития, которых он лишился после оккупации Россией. Киеву для реализации своих планов нужна весомая военная, финансовая и санкционная поддержка со стороны Европы.

В то же время политтехнолог Михаил Шейтельман отмечал, что Кремль пытается найти модель выхода из войны против Украины и изучает разные возможности. Власти РФ хотят провести секретный опрос относительно того, "готовы ли россияне отдать Крым", и нужно ли воевать с Киевом за полуостров. В РФ уже видят, что военный сценарий битвы за Крымский полуостров становится реальностью.

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