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Зеленский раскрыл планы по Крыму: Украина вернет полуостров и туда придет Евросоюз

25 октября 2022, 15:41

Крым получит серьезные возможности для развития, которых полуостров был лишен из-за оккупации России, сказал президент Владимир Зеленский.

Зеленский, Крым
Украине для освобождения Крыма нужна оборонная, финансовая и санкционная поддержка - Зеленский / Фото Reuters, УНИАН

Освобождение Украиной Крыма будет означать приход на полуостров Европейского Союза. Крымский полуостров получит серьезные возможности для развития, которых он лишился после оккупации Россией. Киеву для реализации своих планов нужна весомая оборонная, финансовая и санкционная поддержка со стороны Европы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего онлайн-выступления на парламентском саммите Крымской платформы он рассказал о том, что когда в Крыму будет развеваться украинский флаг, туда придет и Евросоюз.

"Приход украинского флага в Крым – это приход на полуостров ЕС в полном смысле этих слов, всех уровней нашей интеграции", - отметил Зеленский.

По его словам, на Крымском полуострове восстановится безопасность, социальное и культурное развитие, появятся свобода и защита прав человека.

"Это колоссальные возможности развития. Всего этого в Крыму пока нет, не может быть. Россия лишила наш полуостров развития", - сказал гарант.

Как полагает глава государства, Украине для деоккупации Крыма нужна европейская поддержка – в сфере обороны, финансов и санкций. Это станет "фундаментом будущего" Крымского полуострова.

"Потом, когда мы выйдем на наши границы, потребуется ваш опыт – по безопасности, политический, юридический, социальный", - уточнил украинский президент.

Также он выразил надежду, что саммит Крымской платформы даст старт и другим площадкам, работа которых будет направлена на возвращение оккупированных территорий – от Приднестровья до Курильских островов.

"Обещайте мне, что обязательно посетите наш украинский Крым сразу, как только вернем туда национальный флаг", - подчеркнул Владимир Зеленский в ходе своего обращения к участникам мероприятия.

Возвращение Крыма в Украину

Британское издание The Telegraph в начале октября сообщили, что в администрации Джо Байдена на фоне успешного контрнаступления в ВСУ в Херсонской области пришли к выводу, согласно которому армия Украины способна освободить Крым военным путем. Все зависит от дальнейших действий украинских войск.

Политтехнолог Михаил Шейтельман полагает, что Кремль уже ищет модели для выхода из войны против Украины. По его словам, Москва хочет провести тайны опрос относительно того, нужно ли России воевать с Украиной за Крым. Российские власти уже видят, что военный сценарий битвы за Крым становится реальностью.

Российский правозащитник Марк Фейгин сделал прогноз, согласно которому ВСУ после освобождения правобережья Херсонской области наверняка могут пойти на Крым. По мнению Фейгина, украинская армия может попытаться деоккупировать Крымский полуостров раньше возвращения тех территорий, которые Москва захватила после 24 февраля 2022 года.

Другие новости:

Евросоюз Владимир Зеленский новости Крыма война России и Украины
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