В Молдове упали обломки ракеты РФ, из-за этого из страны высылают российского посла/ Telegram

Утром в понедельник, 31 октября, на территории Молдовы упали обломки сбитой украинскими военными российской ракеты. Эту ракету захватчики запускали по Украине во время массированной атаки.

Из-за этого инцидента Молдова объявила персоной нон грата дипломата из РФ и высылает его из страны. Об этом сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Отмечается, что о своем решении МИД Молдовы уже сообщило российской стороне.

"Ракетные удары по соседней стране приводят к дальнейшей эскалации рисков безопасности, а граждане нашей страны всё больше ощущают на себе разрушительные последствия войны... Атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также создают всё большие угрозы энергетической безопасности страны", – говорится в сообщении.

скрин

В Молдове упали обломки ракеты РФ/ Telegram

Обломки российской ракеты упали в Молдове

Напомним, утром в понедельник, 31 октября, российские захватчики совершили массовый ракетный обстрел территории Украины. Ряд ракет удалось сбить противовоздушной обороне, однако во многих областях были "прилеты". Часть Киева была обесточена из-за ракетного удара, во многих домах не было воды. В нескольких областях также исчезли свет и вода.

"Досталось" от обстрела и Молдове – на территории страны упали обломки российской ракеты, которую сбили украинские военные. Обломки упали на севере страны в населенном пункте Наславча. Вследствие этого в некоторых домах было разбито несколько окон. Силы МВД государства оцепили район, чтобы избежать возможных опасностей.

Читайте также: