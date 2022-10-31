В боях под Сватово погиб тренер по рукопашному бою из Славянска

В декабре Игорю Чечинову должно было исполниться 53 года / Facebook-страница Вадима Ляха

В пятницу, 28 октября, защищая Украину от российских оккупантов, погиб президент Донецкой федерации рукопашного боя, востребованный тренер и судья по самбо Игорь Чечинов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях, который лично знал погибшего.

"Славянск вновь теряет своих героев! 28 октября, в боях под Сватово погиб сержант воинской части А7272 Игорь Чечинов. Спортивное сообщество города и области знало его как президента областной федерации рукопашного боя, руководителя спортклуба рукопашного боя "Беркут", тренера-преподавателя областной комплексной детско-юношеской спортивной школы. Его воспитанники занимали призовые места на чемпионатах Украины и Европы", - рассказал Лях.

Как отметил глава Славянской ВГА, защищать Родину от российского нашествия Игорь Чечинов пошел на второй день полномасштабного вторжения, 25 февраля. 30 декабря ему должно было исполниться 53 года. Но теперь навсегда останется 52.

"Знал Игоря лично. Очень больно. Искренние соболезнования его родным и близким! Вечная слава Герою!", - написал он.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами погиб журналист InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он уехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что в суровых боях с российскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов.

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