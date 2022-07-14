Погиб как герой в бою за Украину: отец вынес из-под обстрела тело погибшего сына

Отец вынес из-под обстрела тело погибшего сына/ facebook.com/butusov.yuriy

Защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело Героя из-под обстрелов.

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что они воевали вместе с отцом в одном батальоне 93-й механизированной бригады

"Отец и сын пошли на войну добровольцами. Воевали вместе. Многие бои прошли вместе. А вчера сын погиб в бою. И отец ушел в ад, и лично вынес тело сына из-под обстрела. И он сидит сейчас, смотрит на небо, а рядом с ним сын, и он не может заснуть. Он вспоминает, как растил, как учил, как воевал рядом с сыном. Они вдвоем. Но он уже один", - написал журналист.

После похорон отец намерен вернутся на фронт.

Читайте такжеСама вызвалась на войну: в Украине погибла первая оккупантка из армии РФ"Мы не остановимся, но каждый миг перед глазами стоит цена нашей победы. Сколько миров угасает с каждой смертью. Это будет большая победа, но убитое счастье она не вернет. Нам нужно каждый день думать и делать что-то в наших силах, чтобы уменьшить потери", написал журналист.

Напомним, ранее в Волынской области мужчина умер на следующий день после того, как узнал о гибели сына в бою против российских оккупантов. Трагедия произошла в селе Маневичи - у мужчины не выдержало сердце.

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