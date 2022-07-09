Украинец скончался, увидев погибшего на войне сына: детали трагедии на Волыни

Украинец скончался, увидев погибшего на войне сына / УНИАН, скриншот

В Волынской области мужчина умер на следующий день после того, как узнал о гибели сына в бою против российских оккупантов.

Трагедия произошла в селе Маневичи - у мужчины не выдержало сердце, сообщил в Facebook глава территориальной громады Александр Гаврилюк.

По его словам, поселок встретил погибшего защитника страны Ростислава Прокопчука на коленях и с цветами, которыми была устелена улица. Страшное известие очень ударило по родителям героя.

На следующее утро стало известно, что сердце отца погибшего бойца не выдержало и он скончался.

Читайте такжеСмогли остановить наступление танков РФ: в боях за Украину погиб белорусский доброволец Иван "Брест""Обильно устланные цветами улицы, маневичане в скорби на коленях встретили Защитника Ростислава Прокопчука. А на утро страшное известие – не выдержало сердце отца Оленченко Константина Николаевича", – сообщил глава громады.

Ранее мы сообщали, что во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб, защищая Украину, Александр Стрыкаль - участник 2 сезона шоу Эксы. Вместе с супругой Светланой пара выиграла по результатам опроса зрителей.

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