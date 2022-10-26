"Мне нужно, чтобы дети не погибли": Зеленская эмоциально попросила ПВО у немцев

Елена Зеленская / коллаж УНИАН и Insragram Vogue

Первая леди Украины Елена Зеленская во время интервью в Германии намеренно нарушила дипломатические протоколы и протоколы встречи ‒ для того, чтобы попросить больше оружия у немцев. Она давала официальное интервью крупнейшему женскому изданию в ФРГ Brigitte.

"Есть один аспект, который Германия может сделать больше, – это вооруженная помощь. И я понимаю, что это выход из всех протоколов. Первые леди об этом не говорят. Но мы уже сломали эту парадигму и будем ломать ее дальше, потому что это не просто о войне. Я прошу ПВО, потому что мне нужно, чтобы мои дети не погибли", – объяснила Зеленская.

Елена Зеленская поблагодарила немцев за приют украинских переселенцев и гуманитарную помощь, но заметила, что Германия могла бы предоставить Украине больше оружия. Первая леди поблагодарила ФРГ за предоставление систем ПВО IRIS-T ‒они за прошедшие две недели помогли сбить много российских ракет.

"Германия может гордиться, вы можете гордиться тем, что уже спасли многих украинцев. Я понимаю, что это тяжело. Но это жизни людей, и чем быстрее будет приходить помощь, тем быстрее закончится эта война. Захватчик не остановится сам, его нужно остановить. Поэтому, как ни парадоксально это звучит от меня, я буду просить о продолжении именно этой помощи", – подытожила Зеленская.

Напомним, легендарный музыкант, основатель и автор большинства хитов психоделик-рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс (известный своем поддержкой кровавой российской политики) написал открытое письмо первой леди Украины Елены Зеленской.

В нем он призвал украинскую сторону отказаться от поставок оружия из Вашингтона, поскольку, по мнению музыканта, именно по этой причине в нашей стране продолжается война – мол, дескать "Запад подбрасывает топливо в огонь". Но и на этом музыкант-путинист не остановился и для прекращения боев посоветовал "признать автономию" так называемых "Л/ДНР".

В ответ первая леди Украины в своем Twitter напомнила 78-летнему музыканту, что РФ ведет жестокую войну и уничтожает граждан Украины.

Как подчеркнула Зеленская, если украинцы прекратят обороняться от захватчиков с их атаками, массивными обстрелами и ракетными ударами - жителям нашей страны напрямую грозит уничтожение.

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