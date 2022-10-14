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Называют героем и хвалят: Зеленская рассказала историю подростка, ногу которого раздавил танк врагов

14 октября 2022, 14:19

В США, как говорит первая леди Украины Елена Зеленская, на местном телевидении о пареньке из Украины журналисты отсняли уже целых пять сюжетов.

Зеленская
Елена Зеленская и Иван Чабан / Instagram Е.Зеленской

Супруга президента Украины Владимира Зеленского, Елена, поделилась с фолловерами потрясающим рассказом об истории восстановления 15-летнего Ивана Чабана ‒ которому на Сумщине ногу переехал танк русских оккупантов. Видеоролик с историей Чабана она выложила на своей странице в Instagram.

"Тот прогресс, который после протезирования другие достигают за несколько недель, украинский парень благодаря своей настойчивости добился за три дня", – написала Зеленская.

В США на местном телевидении о пареньке из Украины сняли целых пять сюжетов. А кое-кто из американцев даже называет Чабана героем.

Мальчик, без ноги

Далее ‒ медики из госпиталя Peter Harsch Prosthetics неприкрыто восхищаются упрямством и жаждой к жизни юноши. И добавляют ‒ за всю свою многолетнюю работу в медицине они не видели еще такого пациента.

Чабан лечится в калифорнийском городе Сан-Диего, который расположен на побережье Тихого океана. И даже берет уроки катания на доске-серфе. Причем успехов добился уже через два суток после того, как ему установили протез.

"Здесь, в США, он настоящая звезда. Об украинском подростке, который на шестой день после протезирования поднимается по лестнице, сняли уже пять сюжетов – журналисты называют его не иначе как героем. И восхищаются его упрямством и силой духа – собственно, как и всех украинцев", – подытожила Зеленская.

Напомним, легендарный музыкант, основатель и автор большинства хитов психоделик-рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс (известный своем поддержкой кровавой российской политики) написал открытое письмо первой леди Украины Елены Зеленской.

В нем он призвал украинскую сторону отказаться от поставок оружия из Вашингтона, поскольку, по мнению музыканта, именно по этой причине в нашей стране продолжается война – мол, дескать "Запад подбрасывает топливо в огонь". Но и на этом музыкант-путинист не остановился и для прекращения боев посоветовал "признать автономию" так называемых "Л/ДНР".

В ответ первая леди Украины в своем Twitter напомнила 78-летнему музыканту, что РФ ведет жестокую войну и уничтожает граждан Украины.

Как подчеркнула Зеленская, если украинцы прекратят обороняться от захватчиков с их атаками, массивными обстрелами и ракетными ударами - жителям нашей страны напрямую грозит уничтожение.

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