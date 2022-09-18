Вся в черном и со слезами на глазах: Елена Зеленская не одна приехала на похорон Елизаветы II

Елена Зеленская на похоронах Елизаветы / twitter.com/RoyalCentral

Первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтили королеву Елизавету II в Вестминстер-холле.

В Вестминстерском дворце с Денисом Шмыгалем и Еленой Зеленской приехал посол Украины Вадим Пристайко с супругой Инной.

Кроме того, первая леди встретилась с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон в Букингемском дворце.

А Шмыгаль провел переговоры с новым министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клэверли.

Также на прощание с королевой приехал президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден с женой Джилл.

Елена Зеленская, Денис Шмыгаль, Вадим Пристайко с супругой / скриншот twitter.com/RoyalCentral

Джо Байден с супругой прибыл на похороны Елизаветы / скриншот twitter.com/RoyalCentral

Смерть королевы Елизаветы II

Королева Британии умерла в возрасте 96 лет 8 сентября.

Она всего на полтора года пережила своего почившего супруга — герцога Филиппа. На ее место пришел 73-летний принц Чарльз, взявший имя Чарльз III. Вчера монарх официально взошел на престол. Он сразу обратился к своему народу.

"За последние 70 лет мы смогли наблюдать, как Великобритания стала страной множества народов и национальностей. Наши ценности были и остаются такими, какими были всегда. Я повторяю обещание своей матери и также обещаю служить своему народу до конца своей жизни — долгой или короткой", - сказал король.

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