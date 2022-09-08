Умерла королева Великобритании Елизавета II

Елизавета II / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Сегодня, 8 сентября, королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Принцу Чарльзу 74 года.

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"Король и королева-консорт на ночь останутся в Балморале и вернутся в Лондон завтра", - сообщает Букингемский дворец о Чарльзе и Камилле.

Биография Елизаветы II

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в лондонском районе Мейфэр в резиденции графа Стратмор на Брютон-стрит, дом № 17 в семье принца Альберта, герцога Йоркского, и его жены - герцогини Йоркской (Елизаветы Боуз-Лайон, будущей королевы-матери).

Как внучка короля по мужской линии она получила титул британской принцессы и называлась - Ее Королевское Высочество принцесса Элизабет Йоркская.

Формально Елизавета II - самый могущественный монарх мира

На момент своего рождения она занимала третье место в порядке престолонаследия после своего дяди Эдуарда - принца Уэльского и отца - герцога Йоркского, младшего брата - принца Уэльского. В то время никто не считал ее будущей королевой.

11 декабря 1936 года король Эдуард VIII отрекся от престола и королем стал отец Елизаветы, он взял себе имя Георг VI. Таким образом принцесса Елизавета стала предполагаемым наследником (heiress presumptive) и в случае рождения у Георга VI сына престол наследовал бы он.

Елизавета совершила свой первый зарубежный визит в 1947 году, когда вместе с отцом посетила Южную Африку.

Восхождение на трон

Король Георг VI, отец Елизаветы, умер 6 февраля 1952 года. Елизавета, в то время находившаяся вместе с мужем на отдыхе в Кении, была провозглашена королевой Великобритании.

Церемония коронации Елизаветы II состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года. Это была первая коронация британского монарха, транслировавшаяся по телевидению, и, как считается, это событие заметно способствовало росту популярности телевещания.

После этого в 1953-1954 гг. королева совершила шестимесячное турне по государствам Содружества, британским колониям и другим странам мира. Елизавета II стала первым монархом, посетившим Австралию и Новую Зеландию.

Официальной резиденцией королевы является Букингемский дворец, но, по сообщениям, ей больше нравится Виндзорский замок. Кроме того, ее резиденциями являются Холирудский дворец в Эдинбурге, Балморал и Сандрингемский дворец.

С 17:30 9 сентября 2015 года Елизавета II стала вторым по продолжительности царствования монархом в британской истории. Дольше нее корона принадлежала лишь королеве Виктории, которая правила в стране 63 года, 226 дней, 16 часов и 23 минуты в период с 1837 до 1901 года.

Семья и жизнь Елизаветы II

В тринадцать лет она познакомилась с Филиппом Маунтбаттеном, кадетом Дортмундского военно-морского училища, сыном греческого принца Андрея, и влюбилась в него.

Накануне свадьбы с принцессой, Филипп получил титул герцога Эдинбургского. 20 ноября 1947 года она вышла замуж за герцога Эдинбургского Филиппа.

20 ноября 2017 года Елизавета II и Филипп отметили платиновую свадьбу - с момента заключения их брака прошло 70 лет. Этот королевский брак является самым долгим в мировой истории.

14 ноября 1948 году она родила своего первого ребенка - принца Чарльза.

15 августа 1950 года у них родился второй ребенок - принцесса Анна.

19 февраля 1960 года родился третий ребенок королевы - принц Эндрю, герцог Йоркский, а 10 марта 1964 года - принц Эдвард, граф Эссекский.

У пары четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков.

9 апреля 2021 года принц Филипп, герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99 лет.

6 сентября 2022 года Елизавета II приняла во дворце нового премьер-министра Британии Лиз Трасс

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