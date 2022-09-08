Наши молитвы с вами: Зеленский и первая леди отреагировали на кончину британской королевы

По словам президента, смерть королевы стала непоправимой утратой.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнее печальное известие о кончине британской королевы Елизаветы II и выразил соболезнования от имени всего украинского народа.
"С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами", – написал глава государства в Twitter вечером, 8 сентября.
Также на смерть Королевы Британии отреагировала первая леди Елена Зеленская в Twitter.
"Глубоко сожалею, что от нас ушла Королева Елизавета II. Чрезвычайный человек, мать нации, ставшая легендой при жизни. Она навсегда останется в сердцах и мнениях миллионов людей в мире. Мои искренние соболезнования королевской семье и всему народу Великобритании", - отметила Зеленская.
Смерть королевы Британии
Сегодня, 8 сентября, королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.
До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.
Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Принцу Чарльзу 74 года.
"Король и королева-консорт на ночь останутся в Балморале и вернутся в Лондон завтра", - сообщает Букингемский дворец о Чарльзе и Камилле.
Читайте также:
- Джонсон хочет пригласить Зеленского в Лондон и устроить встречу с Елизаветой II: СМИ назвали сроки
- 96-летняя королева Елизавета II оказалась в хосписе
- К королеве срочно выехали принц Чарльз и Уильям: Елизавете II резко стало плохо