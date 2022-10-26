Сгорела заживо в авто: всплыли трагические детали взрыва в Днепре, где погибла беременная девушка

Ракетный удар по Днепру / Днепровскя панорама, соцсети

В Днепре из-за ракетного удара оккупантов погибла 25-летняя Инна Оданец.

Беременная женщина вместе с мужем приехала на АЗС, когда там случился взрыв.

Как пишет Меморіал.ua, беременная Инна сгорела в автомобиле заживо. Ее муж получил ранения и в тяжелом состоянии находится в больнице.

Инна Оданец окончила Днепропетровский факультет Киевского национального университета культуры и искусств по специальности "документоведение".

Работала в детском развлекательном центре и ждала появление малыша на свет.

"Для нас это большая потеря. Не хотим в это верить. Это самая большая потеря для родителей. Так не должно быть, это боль на всю жизнь", – рассказала подруга Инны Анастасия.

У погибшей остались мама, бабушка, муж и сестра.

Муж погибшей девушки / скриншот

Авто в котором сгорела Инна / Кирилл Тимошенко/Telegram

Ракетный удар по Днепру

25 октября в Днепре были слышны звуки взрывов. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС.

По словам мэра Бориса Филатова, погибли два человека. Один человек погиб в автомобиле, другой на автомойке, расположенной рядом с АЗС.

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