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Эвакуировал раненого солдата: на фронте погиб талантливый врач и выдающийся футболист

26 октября 2022, 17:30

Дмитрия Сербина называют человеком с большой буквы. Он всегда приходил на помощь каждому, кто в ней нуждался.

Погиб Дмитрий Сербин
Дмитрий Сербин погиб, выполняя свой гражданский и врачебный долг / Kyiv Capitals

В ночь на 25 октября на фронте погиб талантливый врач и легенда американского футбола Украины Дмитрий Сербин. Российские оккупанты убили Дмитрия как раз тогда, когда он занимался эвакуацией раненого солдата ВСУ. О смерти украинского героя сообщил в Facebook его близкий друг Александр Лосинский.

"На линии фронта погиб врач от бога, капитан сборной Украины по американскому футболу и мой друг "Волшебный Доктор" Дмитрий Николаевич Сербин. Погиб, выполняя свой гражданский и врачебный долг: вынося раненого с поля боя. Еще одна несправедливость этой войны: перемалывая худших из них, мы безвозвратно теряем лучших из нас..." - написал Александр.

Такой трагической новостью разбиты и партнеры Сербина из киевского клуба "Capitals", за который успешно выступал футболист. Там подчеркнули, что Дмитрий – это человек с большой буквы. Он всегда приходил на помощь каждому, кто в ней нуждался.

"Умер как воин, защищая свою страну, своих родных, потому что делал это при жизни. Дима, спасибо тебе за все! Ты в наших сердцах, никогда не забудем!"- обратились к погибшему товарищу в "Kyiv Capitals".

Погиб Дмитрий Сербин
Дмитрий Сербин был капитаном сборной Украины по американскому футболу / Kyiv Capitals

Ранее мы писали, что на фронте погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, поднявший государственный флаг на острове Змеиный после его освобождения. Погибшего защитника Украины зовут Олег. С ним попрощались в субботу, 22 октября.

Также сообщалось, что в боях с российскими захватчиками погибли двое украинских спортсменов – игроки в американский футбол Даниил Богуславский и Руслан Сапожник. Один из них погиб на Херсонщине, другой – на Донетчине.

Больше новостей о боевых потерях на фронте:

война в Украине война России и Украины
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