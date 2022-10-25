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Погиб защитник Украины, поднимавший украинский флаг над островом Змеиный

25 октября 2022, 13:05

Погибшего военного зовут Олег. На видео с острова Змеиный, он идет с флагом Украины. По словам его побратима, действия Олега заслуживают большого уважения.

Флаг на острове Змеиный
Флаг на острове Змеиный подняли 7 июля / Фото pixabay.com, скриншот

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который поднял государственный флаг на острове Змеиный после его освобождения, погиб. С ним простились в субботу, 22 октября.

Об этом в эфире телемарафона рассказал боец батальона Традиции и порядок Иван "Железняк" Пилипчук.

Погибшего защитника Украины зовут Олег. На видео с острова Змеиный, он идет с флагом Украины. По словам Пилипчука, действия Олега заслуживают большого уважения.

Погиб защитник Украины, поднимавший украинский флаг над островом Змеиный

Освобождение острова Змеиный

30 июня оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты покинули остров Змеиный после атак Вооруженных сил Украины.

В минобороны страны-агрессора подтвердили, что 30 июня оккупанты ушли со Змеиного. Правда, в РФ это называют "шагом доброй воли" и утверждают, что "задачи выполнены".

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

7 июля на острове Змеиный в Черном море официально подняли флаг Украины.

Другие новости:

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