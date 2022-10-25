Погиб защитник Украины, поднимавший украинский флаг над островом Змеиный

Флаг на острове Змеиный подняли 7 июля / Фото pixabay.com, скриншот

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который поднял государственный флаг на острове Змеиный после его освобождения, погиб. С ним простились в субботу, 22 октября.

Об этом в эфире телемарафона рассказал боец батальона Традиции и порядок Иван "Железняк" Пилипчук.

Погибшего защитника Украины зовут Олег. На видео с острова Змеиный, он идет с флагом Украины. По словам Пилипчука, действия Олега заслуживают большого уважения.

Освобождение острова Змеиный

30 июня оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты покинули остров Змеиный после атак Вооруженных сил Украины.

В минобороны страны-агрессора подтвердили, что 30 июня оккупанты ушли со Змеиного. Правда, в РФ это называют "шагом доброй воли" и утверждают, что "задачи выполнены".

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

7 июля на острове Змеиный в Черном море официально подняли флаг Украины.

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