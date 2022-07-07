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Официально: на острове Змеиный подняли флаг Украины

7 июля 2022, 10:20

На острове Змеиный в Черном море, который украинские защитники освободили от российских оккупантов, официально подняли флаг Украины.

Флаг Украин на острове Змеиный
Флаг Украины подняли на острове Змеиный / Фото Арут Папоян

На острове Змеиный в Черном море, который украинские защитники освободили от российских оккупантов, официально подняли флаг Украины.

Фото опубликовал в Facebook военнослужащий Арут Папоян.

На флаге написано: "Помни, "русский военный корабль", остров Змеиный - это Украина".

Фото facebook.com/arut.papoian

Напомним, 4 июля начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что флаг Украины был сброшен на Змеиный, но он еще не поднят над островом.

  • Флаг Украины над островом Змеиный
    Флаг Украины над островом Змеиный Фото facebook.com/arut.papoian
  • Флаг Украины над островом Змеиный
    Флаг Украины над островом Змеиный Фото facebook.com/arut.papoian
  • Флаг Украины над островом Змеиный
    Флаг Украины над островом Змеиный Фото facebook.com/arut.papoian
  • Флаг Украины над островом Змеиный
    Флаг Украины над островом Змеиный Фото facebook.com/arut.papoian
  • Флаг Украины над островом Змеиный
    Флаг Украины над островом Змеиный Фото facebook.com/arut.papoian

Освобождение острова Змеиный

30 июня оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты покинули остров Змеиный после атак Вооруженных сил Украины.

В минобороны страны-агрессора подтвердили, что 30 июня оккупанты ушли со Змеиного. Правда, в РФ это называют "шагом доброй воли" и утверждают, что "задачи выполнены".

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

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флаг Украины остров Змеиный
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