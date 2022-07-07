Официально: на острове Змеиный подняли флаг Украины

Флаг Украины подняли на острове Змеиный / Фото Арут Папоян

На острове Змеиный в Черном море, который украинские защитники освободили от российских оккупантов, официально подняли флаг Украины.

Фото опубликовал в Facebook военнослужащий Арут Папоян.

На флаге написано: "Помни, "русский военный корабль", остров Змеиный - это Украина".

Фото facebook.com/arut.papoian

Напомним, 4 июля начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что флаг Украины был сброшен на Змеиный, но он еще не поднят над островом.

Освобождение острова Змеиный

30 июня оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты покинули остров Змеиный после атак Вооруженных сил Украины.

В минобороны страны-агрессора подтвердили, что 30 июня оккупанты ушли со Змеиного. Правда, в РФ это называют "шагом доброй воли" и утверждают, что "задачи выполнены".

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

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